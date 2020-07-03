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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi paylaşımı

AA |  03 Temmuz 2020 Cuma - 18:01 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 18:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin İstanbul'un cami zenginliğini bir adım öteye taşıyacağını belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün  temelini attığımız Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ni süratle tamamlayarak  şehrimizin ve tüm Müslümanların hizmetine sunacak, İstanbul'un cami zenginliğini  bir adım daha öteye taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan'ın paylaşımında "Ülkemizdeki her inanç sahibinin hakkını  korumaya devam edeceğiz" başlığı ile konuşmasından bölümler de yer aldı.
 
Cami hakkında bilgiler de yer alan paylaşımda, 7 bin metrekare oturum  alanı, 20 bin kişi kapasitesi ile 4 bin metrekare atölye ve çok amaçlı salon ile  900 araç kapasiteli otoparkın bulunacağı belirtildi.
 
Paylaşımda, caminin 56 bin 100 metrekare toplam yapı alanı bulunduğu  aktarılarak, kubbe çapının 25 metre olacağı, ikisi 81 metre, diğer ikisi 72 metre  olan 4 minarenin inşa edileceği kaydedildi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Recep Tayyip Erdoğan
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