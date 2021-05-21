Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sağlık Zirvesi'ne mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda Türkiye'nin corona virüs salgınında imkanlarını kardeş ülkelerle paylaştığını belirterek ''158 ülkeye tıbbi cihaz ekipmanı gönderdik. Toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik'' dedi. Aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi dengesizlikler yaşandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin yerli aşısını hazır olunca tüm insanlığa sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Küresel Sağlık Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda Türkiye'nin corona virüs salgınında imkanlarını kardeş ülkelerle paylaştığını belirterek ''158 ülkeye tıbbi cihaz ekipmanı gönderdik. Toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik'' dedi. Aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi dengesizlikler yaşandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin yerli aşısını hazır olunca tüm insanlığa sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber ettik.

158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yerli solunum cihazları da dahil, muhtelif kalemde tıbbi cihaz ve ekipmanı gönderdik.

Bugün itibarıyla 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik. Yerli aşı üretim çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz.

(Aşıya erişim) küresel ölçekte ciddi adaletsizlikler yaşandığını görüyoruz. Şimdiye kadar aşıların yüzde 80'i, yüksek veya üst orta gelirli ülkelerce kullanıldı.