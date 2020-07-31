Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!
31 Temmuz 2020 Cuma - 9:09 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 9:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
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