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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı!

31 Temmuz 2020 Cuma - 9:09 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 9:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bayram mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, "İslam aleminin ve milletimizin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesaj
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