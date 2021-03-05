Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan MHP lideri Bahçeli ziyareti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz bir ziyarette bulununca Ankara’da senaryolar havada uçuşmaya başladı. İki lider iki gün önce bir araya gelmişlerdi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye olan sürpriz ziyaretiyle ilgili senaryoları köşesine taşıdı. Selvi konuyla ilgili "HDP'yi mi konuştular?" ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili köşe yazısı şu şekilde:

HDP’Yİ Mİ KONUŞTULAR?

HDP’nin kapatılması konusu mu? HDP’lilerin dokunulmazlığının kaldırılması mı? Çünkü Bahçeli daha 3 gün önce HDP’nin kapatılması çağrısını yineledi. Bir ihtimal de iki liderin bu ay içinde kongreleri olmasıydı. MHP 18 Mart’ta, AK Parti ise 24 Mart’ta kurultay yapacak. Cumhur ittifakının iki lideri yoksa kongre sonrasında bir kabine değişikliğini mi konuştular? Gerçi onu konuşmak için daha zaman var. Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın tercihlerine saygı göstermesine rağmen Erdoğan her önemli gelişme öncesinde Bahçeli ile görüşmeye özen gösteriyor.

YENİ ANAYASA

Yeni Anayasa çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetimini “Bizim yeni anayasa için belirlenmiş bir ilkemiz, kriterimiz yok. Onun için ‘Yeni anayasada şunu yapacağız, bunu yapacağız’ demeyin” diye uyarmıştı. Önümüzdeki günlerde yeni Anayasa çalışmalarını başlatmayı planlayan Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti, Anayasanın ilk dört maddesini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kırmızı çizgi olarak belirledi.

SEÇİM YASASI

Bu arada AK Parti seçim yasası üzerindeki çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. İki partinin ortak çalışma yapması gündemde. Kritik başlıkları kararlaştırmak için bir araya gelmiş olabilirler mi? Elbette ki hep siyasi senaryoları sıraladık.

ŞEHİTLERİMİZ

İki liderin siyaseti şekillendirecek hangi adımları atacağı ihtimalinin üzerinde durduk ama hepimizi şaşırtacak bir konu neden olmasın? İki lider görüşürken yüreğimizi yakan haberi aldık. Düşen helikopterde aralarında üst düzey komutanların da bulunduğu 11 asker şehit oldu. Gara’dan sonra büyük bir sınır ötesi operasyon mu gündemde?

OĞUZHAN ASİLTÜRK’TEN DİKKAT ÇEKİCİ ÇIKIŞLAR

Erbakan’ın vefatından sonra Milli Görüş hareketinin manevi liderliğini de Oğuzhan Asiltürk üstlendi. Bir süre öncesine kadar Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak yazılan titri artık, “Milli Görüş lideri” olarak değiştirildi. Oğuzhan Asiltürk, 1970’te Erbakan’la Milli Nizam Partisi’ni kurup bugün hayatta kalan tek isim. Asiltürk, Erbakan hayattayken de iki numaralı isimdi. Milli Görüş hareketinin 50 yılında yer alan Oğuzhan Asiltürk, koalisyon hükümetlerinden, cezaevlerinden, kapanan partilerden, yasaklı yıllardan bakanlık koltuğundan Milli Görüş’ün liderliğine kadar uzanan bir birikimi yansıtıyor.

ERDOĞAN’IN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak tarihinde evinde ziyaret etmesiyle birlikte Asiltürk’ün siyasi misyonu daha büyük önem kazandı.

Erdoğan’ı aracına kadar uğurlayan Asiltürk, görüşmeye ilişkin olarak, “Forsunu morsunu kullanmadan abi-kardeş gibi görüşmeye gelmesi karşısında ben en ufak bir açıklama yapmam” demiş ama Erdoğan’ın açıklamasını referans göstermişti.

KARAMOLLAOĞLU ÇİZGİSİ

Bu görüşme, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sert muhalefetinde bir değişikliğe yol açmadı. Hatta cumhur ittifakına mı geçecekleri yönündeki sorular karşısında üslubunu daha da sertleştirdi. “Bakanlık verseler de cumhur ittifakına geçmem” dedi. Eleştirilerinin dozunu arttırdı.

ASİLTÜRK İLE KARAMOLLAOĞLU FARKI

Milli Görüş’ün lideri Oğuzhan Asiltürk ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun üslubundaki ayrışma giderek belirgin hale geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telgraf çektiği Erbakan’ı anma toplantısının açılışında Temel Karamollaoğlu, “Erbakan hocamız hayatı boyunca bu güzel ülkenin imkân ve kaynaklarının bir avuç mutlu azınlığa aktarılmasına karşı çıktı. Biz de şimdi tıpkı onun gibi milletin imkânlarının bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı çıkıyoruz” diye konuştu. O sırada Oğuzhan Asiltürk’ün huzursuz yüz ifadesi dikkati çekti.

Asiltürk, ders niteliğindeki kapanış konuşmasında Temel Karamollaoğlu’na üstü kapalı mesaj verdi. “Dikkat edin. Erbakan hocamız bize ‘Bu hizmeti yapmak için konuşmanıza tenkitle başlamayın. Suçlayıcı bir dil kullanmayın. Peygamberimiz AS insanlara şefkatle merhametle davranmamızı emrettiği için Milli Görüşçüler olarak siz de bu emre uyun’ diye nasihat ederdi” dedi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

En güçlü olduğu dönemlerde dahi Erbakan’ı eleştirebilen tek isim olarak gösterilen Oğuzhan Asiltürk, inandığı bir konuda taviz vermeyen bir isim olarak biliniyor. O nedenle Asiltürk’ün Saadet Partisi’ne yakın olan TV5’te AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na Milli Görüş kökenli Osman Nuri Kabaktepe’nin getirilmesiyle ilgili görüşünün sorulması üzerine, “Çok olumlu görüyorum. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı’na huzurunuzda teşekkür ediyorum” diye yanıt vermesi önemli.

ASİLTÜRK’TEN 1994 RUHUNA GÜÇLÜ DESTEK

Asiltürk’e, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na Osman Nuri Kabaktepe’nin getirilmesiyle ilgili soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştireceğiz” sözüne atıf yapılarak soruluyor. Asiltürk, Erdoğan’ın tanımına güçlü bir şekilde destek veriyor.

“Bizim şimdi tutup da hepimizin şikâyet ettiği bu çatışmayı ortadan kaldıracak insanlara geçmişte şöyle, geçmişte böyle dememiz, akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Biz dünü yaşamıyoruz. Bugünü yaşıyoruz. Dün geçtiği gibi bundan bir sene önceki durum da geçti, o bitti. Bugünü yaşayacağız. Bugün hepimiz birbirimize iyi davranacağız” diyor.

Erbakan’ı anma toplantısında Asiltürk’le Karamollaoğlu arasındaki soğukluk konukların da dikkatini çekmiş. O nedenle Oğuzhan Asiltürk’ü dikkatle izlemekte yarar var.

ÜMİT ÖZDAĞ: PARTİMİN İSMİ BELLİ

GALİBA yeni dönemde CHP Muharrem İnce’nin, İYİ Parti Ümit Özdağ’ın ateş hattında olacak.

Muharrem İnce de Ümit Özdağ da muhalefet tarzları itibarıyla tahrip gücü yüksek patlayıcı gibiler. Her an dağarcıklarından yeni bir şey çıkarıp sarsıcı olabiliyorlar.

Muharrem İnce, Külliye’ye giden CHP’linin kimliğinin yakında belli olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, “Külliye’ye giden ismi biliyorum” deyince kıyamet kopmuştu. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na çağrı yaparak bu ismi açıklamasını istemişti. Kılıçdaroğlu açıklamadı ama Muharrem İnce, “Bekleyin, kim olduğu mahkeme kayıtlarından çıkacak” derken manidar bir şekilde bıyık altından güldü.

ÜMİT ÖZDAĞ’IN PARTİSİ

Muharrem İnce partisini 23 Nisan ya da olmazsa 19 Mayıs’a yetiştirmeye çalışıyor ama Ümit Özdağ, partiyi daha erken kuracak gibi. Zaten Adana milletvekili İsmail Koncuk partinin kuruluş hazırlıklarını bir noktaya kadar getirdi. Ümit Özdağ’la İYİ Parti’den istifasını açıkladığı basın toplantısından sonra konuştum.

PARTİNİN İSMİ HAZIR

“Partinin ismi hazır. Logo ve kurucular üzerinde ise çalışıyoruz” dedi. Partinin kuruluşunda yer almasını istediği bazı isimlerle zaten görüşmelere başlamış. İsim konusunda bir ipucu vermesini istedim. Yanaşmadı. Ama partinin isminin başında ya da ortasında mutlaka “milliyetçi” ibaresinin bulunacağını daha önce söylemişti.

ATATÜRK ÇİZGİSİNDE BİR MİLLİYETÇİLİK

“Bütün milliyetçileri çatısı altında toplayacak, Atatürk çizgisinde, milliyetçi bir parti olacak” dedi. “Birinci Meclis’in ruhunu ve politik tavrını temsil edecek, kucaklayıcı bir parti olacak” diye ilave etti.

Meclis’te şu anda temsil edilen parti sayısı 12. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ’ın kuracağı parti ile bu sayı 14’e çıkacak.