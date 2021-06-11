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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik zirve öncesi flaş Biden ve Macron açıklaması geldi

AA |  11 Haziran 2021 Cuma - 14:08 | Son Güncelleme : 11 06 2021 - 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehriban Hatun Camii açılışında konuştu.
"Türkiye-ABD ilişkilerini Sayın Biden ile ele alma fırsatımız olacak" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüşmesi ile ilgili olarak, "Onunla da görüşeceğiz. Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhaniye  Mahallesi sakinlerinden kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyeye, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığına yardımcı olmalarını isteyerek, "Bir an önce buralardaki bu  değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla buralarda yaşama  imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim diyorum." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını açılışını  gerçekleştirdiği Üsküdar'daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nde kıldı.
 
Erdoğan'a cuma namazında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin  Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh  Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali  Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı  Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.
 
 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Ailemde merhamet ve huzur var"  başlıklı hutbeyi irad etti.
 
"Yavrularımız için de bu mescitler, camiler adeta birer mektep,  birer medrese olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından düzenlenen açılış törenindeki  konuşmasında, komşuları Tahsin Karademir'in annesinin adıyla inşa ettirdiği  caminin tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi.
 
Karademir'in bu mescidi, camiyi güzel bir mimariyle inşa ettiğini dile  getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bunu Kur'an Kursu'yla beraber yavrularımızın ve tüm komşularımızın,  Müslümanların emrine amade kıldı. Allah kendilerinden razı olsun. Rabb'imizin de  buyurduğu gibi 'Kim bu dünyada benim için bir mescit bina ederse, ben de cennette  onlar için bir ev, bir beyt inşa ederim.' Rabb'imiz böyle buyuruyor ve şimdiden  tabii bu hazırlıkları imkanı olanlar hep beraber yapmak durumundayız, yapıyoruz,  yapacağız. Devleti ricali olarak bizler de tüm Müslümanların verdiği desteklerle  ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam  ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii bu yavrularımız için de bu mescitler, camiler  adeta birer mektep, birer medrese olacak. Sözleri daha fazla uzatmadan Şehriban  annemize ve geçmişlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun yanında tüm imkanı  olanları da böyle bir seferberliğin içerisinde olmaya davet ediyorum."
 
 
Burhaniye Mahallesi sakinlerine "kentsel dönüşüm" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı  Ali Erbaş dua etti. Duanın ardından Erdoğan, Burhaniye Mahallesi sakinlerine de  şu çağrıda bulundu:
"Ben bu arada tabii tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi  sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım bir kardeşleri, Cumhurbaşkanları  olarak. Diyorum ki; ben buradaki tüm konutların, bu yolların şu sıkıntılarından  bir an önce kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize,  bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun, bir an önce  buralardaki bu değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla  buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim  diyorum."
 
 
Bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanım Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada  vermiyorlar." şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, "Aynı aynı hiç endişe etmeyin,  Kirazlıtepe'de, Ferah'ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum."  dedi.
 
Bunun üzerine Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i yanına  çağırarak, "Kirazlıtepe'de verilen sözler burada verilmiyor.' diyorlar." dedi.  Türkmen de "Sayın Cumhurbaşkanım iyi tanıyorum arkadaşımızı, o da çok meraklı bu  işlere. Aynen devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım." ifadeleri kullandı.
 
 
Erdoğan, vatandaşlara "Tamam mı? Eğer vermezse, eğer adımı atmazsa,  Üsküdar Belediyesi'nin önüne gidin orada oturma eylemini yapın, ben de sizin  yanınızda yer alacağım." diye konuştu.
 
Daha sonra Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin tüm Burhaniye'ye ve  Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, beraberindekilerle kurdeleyi kesti.
 
Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan  Erdoğan, daha sonra Cami Yolu Sokağı üzerinde bulunan İnsan Vakfı Prof. Dr. Ahmet  Haluk Dursun Erkek Öğrenci Yurdu'na yürüdü.
 
Yurdun açılışını yapan Erdoğan, "Hayır olsun inşallah." diyerek duayla  açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde  ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye değinerek, "Türkiye-ABD arasındaki  ilişkileri Sayın Biden ile ele alma imkanımız olacak." dedi. 
 
Erdoğan, cuma namazıyla ibadete açılan Burhaniye Şehriban Hatun  Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
NATO zirvesine ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeye ilişkin soru  üzerine Erdoğan, zirvede öncelikli NATO ülkeleri olarak neler yapıldığı ve  nelerin yapılacağı konularının ele alınacağını kaydetti.
 
 
Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında ilk 5'te yerini alan güçlü bir ülke  olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bununla birlikte Türkiye-Amerika arasındaki ilişkileri Sayın Biden  ile ele alma imkanımız olacak. Bunun yanında ikili görüşmelerimiz var. Bu  görüşmelerin içerisinde İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson'la, Fransa  Başbakanı Macron'la, yine aynı şekilde Almanya Şansölyesiyle görüşmemiz var. Yine  Letonya, Litvanya başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla görüşmemiz olacak. Tabii  bu sayı artar, eksilmez. Böyle bir zincir ikili bir şekilde orada bu görüşmeleri  devam ettireceğiz. Bir de NATO üyeleri olarak oradaki sunumlarımız olacak. Bu  sunumları müteakiben de orada basın açıklamamızı NATO Zirvesi'nden sonra yapacak  ve daha sonra da, en son görüşmemiz Biden ile olacak."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile olan görüşmenin ardından Azerbaycan'a  geçeceğini ifade ederek, Azerbaycan'da önce Füzuli'ye ineceklerini söyledi.
 
Erdoğan, "Sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki  ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında  kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan'dan sonra da Azerbaycan-Türkiye  arasındaki milli maçı beraber izleyeceğiz. Orada Türkiye'nin yapacağı Avrupa  Şampiyonasıyla ilgili bir maçı izleme şansımız olacak. Akabinde de Antalya'da  yine Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Liderler Zirvesi'ne katılacağız. O zirvelerden  sonra da inşallah tekrar mesaimize başlayacağız." diye konuştu.
 
Fransa Cumhurbaşkanı Marcon'un kendisiyle görüşme talebinde bulunup  bulunmadığına ilişkin sonu üzerine Erdoğan, talep geldiği için yapacağı görüşmeyi  söylediğini dile getirerek, "Onunla da görüşeceğiz. Ağırlıklı olarak  Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak."  dedi.
 
 
Karabağ'daki mayınlar konusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'ın Karabağ'da döşenen mayınların  haritalarını Azerbaycanlı yetkililere vermemesine ilişkin Azerbaycan'da  temaslarının olup olmayacağı sorusuna, "Şüphesiz oradaki ikili görüşmelerde  Ermenistan konusu gündeme geldiğinde -ki gelecek- bunların hepsini bizler de  gündeme getireceğiz. Bütün bunların yanında da özellikle bu mayın konusunda biz  konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu  işi çözelim.' diyeceğiz." yanıtını verdi.
 
Münbiç'te yerel halkın terör örgütü PKK'ya karşı ayaklandığının  hatırlatılması ve bölgede Türkiye'nin atacağı adımların ne olacağının sorulması  üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:
"Münbiç PKK'nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada  eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş filan değil. Böyle bir şey zaten  olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz  oluruz ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin'de gerek Münbiç'te her an,  gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız orada."
 
 
Aşılama çalışmaları ve turizm faaliyetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşılama çalışmaları devam ederken turizm  sektörünün durumunun sorulması üzerine konuşmasını şöyle tamamladı:
"Şu anda 32 milyonu yakaladık ve bir taraftan da aşılarımız geliyor.  Gerek BioNTech gerek bunun yanında Çin ile yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var.  Turizm noktasında da Kültür ve Turizm Bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun  İngiltere ile bağlantılarımızı... Rusya'dan bir heyet biliyorsunuz Antalya'ya  gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum  ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehriban Hatun Camii erdoğan
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