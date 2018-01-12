12 Ocak 2018 Cuma
İSTANBUL 
11°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.719 0.00 EURO 4,5480 0.11
USD 3,7730 0.03 ALTIN 161,390 0.66
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Tunus görüşmesi

12 Ocak 2018 Cuma - 0:26 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 0:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid Es-Sibsi ve Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile bu akşam birer telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Tunus’ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine de değinildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’un birlik ve beraberlik içerisinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı. Tunus’a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete sergilenen konukseverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus’un Yasemin Devrimi akabinde demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine de dikkati çekti. Görüşmelerde, Türkiye-Tunus ilişkilerinin her alanda daha güçlendirilmesi gerektiğinin bir kez daha teyit edildiği öğrenildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.