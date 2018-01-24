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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 22:58 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 0:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam  gerçekleşen görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör  örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ele alındı.
 
Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen  harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve  selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nda insani boyuta da önem verildiğine işaret eden  Erdoğan, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını  vurguladı.
 
Katar Emiri Şeyh Temim de Katarlılar olarak terör örgütleriyle  mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, görüşmede, ikili  ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını yeniden teyit etti.
 
  

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