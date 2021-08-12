Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afganistan ve İran görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.
Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.
İRAN VE TOBO CUMHURBAŞKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başlaması dolayısıyla Reisi'yi tebrik ederek, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile telefonla görüştü. Erdoğan, Gnassingbe ile görüşmesinde, savunma sanayii alanındaki iş birliğinin, ilişkilerin geliştirilmesi bakımından çarpan etkisi yapacağını ifade etti.