Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Afganistan ve İran görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.

Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.