Dünya genelinde 3 milyon insanın hayatına mal olan salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Hemen her gün bir yakınımızın, komşumuzun vefat haberi ile yüreğimiz dağlanıyor.

Yurt içinde ve yurt dışında koronavirüse kurban verdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Maske, temizlik, maske kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ile Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır.

Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olarak gören muhterislere aldırmadan tedbire sarılıp takdire teslim olarak salgınla mücadelemize devam edeceğiz. Bu tür önemli hadiselerin küresel ölçekte değişikliklere yol açtığını görüyoruz. Türkiye bu yeni sürece en hazırlıklı giren ülkelerden biridir. Dünya ekonomilerinin ciddi daralmalar yaşadığı böyle bir dönem içinde yakaladığımız yüzde 1.8’lik büyüme oranı bunun en büyük işaretidir. Ülkemizin salgınla mücadeledeki örnek başarısı yurtdışındaki vatandaşlarımız tarafından daha iyi görülüyor. Türkiye'nin ücret almadan en üst standartlarda sunduğu hizmetlere Avrupa 'da çok ciddi meblağ ödenerek ancak ulaşılıyor. Avrupa'da hastane kapılarından geri çevrilen nice vatandaşlarımız olduğunu da biliyoruz.

Krizin başından beri 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı ülkemize getirdik. en zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine de sırtımızı dönmedik. 157 ülkeye yardım göndererek Türkiye'nin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik.

Avrupalı Türkler 1960'lı yıllardaki misafir işçi kimliğini uzun bir zaman önce geri bıraktılar. Bugün Avrupa genelinde yaklaşık 6 milyon insanımız var. Bir dönem sadece işçi, emekçi olarak çalışan kardeşlerimiz hamdolsun artık geniş bir yelpazede varlık gösteriyorlar. Avrupalı Türklerin yaşadıkları ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal hayatına daha fazla katkıda bulunduklarını görmekten gurur duyuyoruz.

Türklerin hor, hakir görüldüğü günler artık geride kaldı. O iş bitti. Sizlerin başarısı bizim başarımızdır.

Çok ciddi mücadeleler verdik. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kazandıran biz olduk. Bizden öncekiler lafını yaptı ama icraatını biz yaptık. Şimdi uluslararası camiada benim vatandaşım bir seçmen olarak ortada oyunu kullanabiliyor mu? Kullanabiliyor. Vekil de olabiliyor mu? Olabiliyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın kovid-19 aşısını geliştirmesindeki başarı kendilerine fırsat verildiğinde neler yapabileceklerini göstermiştir. Bu tür örnekler diğer göçmen topluluklara da cesaret aşılamaktadır.

İslam düşmanlığı Batılı siyaset çilerin başarısızlıklarını örtmek için istismar ettikleri en önemli araçlardan birine dönmüştür. Irkçı dalgadan sadece Türkler değil etnik kimliği , aidiyeti farklı toplum kesimleri de mağdur oluyor.

Geçtiğimiz yıl öncekilere senelere göre nefret suçları iki kat artmıştır. Sadece 2020'de Almanya 'da 400'ü bizim insanlarımıza yönelik olmak üzere 900'ün üzerinde ırkçı saldırı kaydedilmiştir. yine geçen yıl cami ve cami derneklerimize yönelik 121 eylem düzenlenmiştir. Avrupa'da da kamusal alan özel alan kurnazlığı üzerinden Müslüman kadınların hakları gasp edilmektedir.

Meselenin asıl vahim tarafı ise bize demokrasi ve insan hakları konusunda ders verenlerin kendi ülkelerinde insan haklarının çiğnenmesine ses çıkarmamasıdır.

Göreviniz sıradan bir görev değildir. Hem çok anlamlı hem de bulunduğunuz ülkede dayanışmanın ruhunu kavrayarak oradaki haklarınızı almak ve savunmaktır. Birlik kuruluşundan bu yana Avrupa'daki kardeşlerimizin haklarını koruma noktasında önemli bir STK haline dönüştü. Önümüzde halen kat edilmesi gereken ciddi bir mesafe bulunuyor.

Özellikle siz kadınlarımızın ve gençlerimizin üzerinde önemli görevler vardır. Sizlerin sahiplenmediği bir mücadelenin başarı şansı olmaz.