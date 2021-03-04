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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 20:55 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 21:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan,  görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın  elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek,  şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği  belirtildi.

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Osman Erbaş
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