Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye
AA | 04 Mart 2021 Perşembe - 20:55 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 21:09