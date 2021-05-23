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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşım

23 Mayıs 2021 Pazar - 0:37 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 0:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli projesine ilişkin paylaşımda bulundu.


Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ana vatanın suyunu KKTC'nin bereketli topraklarıyla buluşturacak sulama iletim tünelinin açılışını gerçekleştirdik. Tünelin ülkelerimize ve Kıbrıs Türkü'ne hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, projeye ilişkin bilgilerin bulunduğu bir infografiye de yer verdi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Sulamaları İletim Tüneli
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