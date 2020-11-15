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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den dünyaya duyurdu! 'Artık tahammülümüz kalmamıştır'

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 15:17 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 17:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs'ta  1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te ise Yunan cuntasının düzenlediği darbeyle  tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün  değildir." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci  kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda  gerçekleştirilen geçit törenine katıldı.
 
Burada yaptığı konuşmaya vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan,  Kıbrıs'ın şehit şairi Süleyman Uluçamgil'in, "Sevdiğim bir mektup yollar, belki  Ankara'dan, belki Bursa, belki İzmir'den, Ağrı-Meriç arası buğu buğu, gönül  memleketinden" dizelerini aktararak, "Biz de bugün sizlere gönül memleketiniz  Türkiye'den selam getirdik. Sizlerin bu gurur gününde Anavatan'daki 83 milyon  kardeşinizin sevgisini, coşkusunu buraya taşıdık." diye konuştu.
 
"KKTC hepimiz için iftihar kaynağıdır"
 
Kıbrıs Adası'nın eşit sahibi Kıbrıs Türklerinin sevinç ve heyecanını  yürekten paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Türk milletinin Türkiye  Cumhuriyeti'nden sonraki ikinci bağımsız devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  hepimiz için iftihar kaynağıdır. Anadolu'dan Akdeniz'deki ufka, buradan  Anadolu'ya bakarak nazlı nazlı dalgalanan ay yıldızlı bayraklarımız milli  davamızın ulaştığı noktayı gösteriyor." ifadesini kullandı.
 
Erdoğan, "Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs  Türkleri hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde  yaşıyor. Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz geleceklerine daha büyük bir umutla, güvenle  bakıyor. Elbette bugünlere kolay gelmedik, bu topraklardaki her bir başarımızı  çetin mücadeleler sonucunda ağır bedeller ödeyerek elde ettik.  Şair Süleyman  Uluçamgil gibi nice gencecik evlatlarımızı, Yüzbaşı Cengiz Topel gibi nice  kahramanlarımızı şehit vererek istiklalimizi kazandık. Onca zulme, işkenceye,  ihanete rağmen mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve  Mehmetçiğin destansı mücadeleleri sayesinde hamdolsun zafere ulaştık."  değerlendirmesinde bulundu.
 
"Barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz"
 
Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve  kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının  kıyamında emeği geçen herkese Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Kıbrıs semalarını ezansız, hilali mahzun, vatanı esir bırakmamak için toprağa  düşen aziz şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bugüne kadar olduğu  gibi bundan sonra da onların kutlu mirasına sahip çıkarak ruhlarını şad edeceğiz.  Geçmişi unutmadan bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları asla aklımızdan  çıkarmadan inşallah barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz." şeklinde  konuştu.
 
Erdoğan, Kıbrıs'ın tarihin her döneminde cazibesini korumuş, her  toplumun rüyalarını süslemiş kadim bir coğrafya olduğuna işaret ederek, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Medeniyetimizin 1400 yıla, Osmanlı'nın 450 yıla yakındır mührünü  taşıyan Kıbrıs maalesef son 1,5 asırdır belirsizliğin hakim olduğu, çalkantılı  bir süreç yaşamıştır. Rumların artan katliam ve saldırılarının ardından  gerçekleştirdiğimiz 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs'la  ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk  halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı,  sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. Türk tarafı olarak en  başından beri bu doğrultuda çok güçlü irade ortaya koyduk, yapıcı fikirler  sunduk, iyi niyetle çaba gösterdik ancak sadece bir tarafın çabası çözümün  kilidini açmaya yetmiyor.
 
Kıbrıs Türkü 2004 yılında çözüm için barış ve demokrasi uğruna dünya  ile bütünleşmek adına Annan Planı'na 'evet' dedi. Rum tarafı ise masada planı  kabul eden liderlerinin bizzat yürüttüğü 'hayır' kampanyası sonucunda Kıbrıs  Türkü ile ortak bir gelecek kurmayı reddetti. 2017'de İsviçre'de Rum tarafı  'Kıbrıs Türkü ile bırakın siyasi gücü, refahı, hastaneleri bile paylaşmam'  diyerek yine masadan kaçtı. Bürgenstock'ta bizzat gerek Kofi Annan gerekse  buradan katılanlar, Yunanistan'dan katılanlar hep beraber masada oturduk,  konuştuk ama bütün bu görüşmelerin sonucunda ne yazık ki referanduma gelince iş  değişti."
 
"Bugün de yalan söylüyorlar"
 
Referandumda KKTC'nin "evet", Güney'in ise "hayır" dediğini hatırlatan  Erdoğan, "Bütün bunlar yaşanan gerçekler fakat Avrupa Birliği atılan bu adımlara  rağmen verilen sözleri yerine getirdi mi? Hayır. Onlar da verilen sözleri yerine  getirmedi. İdari ve mali noktada vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs'a  vermediler. O gün nasıl yalan söylediyseler maalesef bugün de yalan söylüyorlar.  Özellikle son 50 yıldır süren görüşmelerin neticesinde şu gerçeği artık çok iyi  biliyoruz; Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te ise Yunan cuntasının  düzenlediği darbeyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden  tesis etmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz"  sözünü anımsatarak, şunları kaydetti:
 
"Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı  devlet vardır. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın da belirttiği üzere egemen eşitlik  temelinde iki devletli bir çözümün konuşulması ve müzakere edilmesi gerekiyor.  Esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının iradesi de son seçimlerde bu yönde  tecelli etmiştir. Rumlar iktidarı ve refahı adanın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri  ile eşit olarak paylaşmak istemiyor, bunu da açıkça söylüyor. Hidrokarbon  kaynakları konusunda Kıbrıs Türkleri ile masaya oturmaktan sürekli kaçmalarının  sebebi de budur.
 
Garantör ülke olarak bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu  diploması oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Şunu da çok açık, net  söylemem gerekiyor; Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney  Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç  devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Evet, bu sözde  paçavralar maalesef kendi Cumhurbaşkanını kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde  cumhurbaşkanına şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır benim sevgili  kardeşlerim bunu gayet iyi biliyorlar."
 
  
 

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