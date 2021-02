Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili flaş sözler: Aldığımız kararları bu akşam açıklayacağız

Kongrelerde görev alacak partilileri tebrik eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar parti teşkilatlarında görev alanlara şükranlarını sundu, vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla kongreleri arzu ettikleri gibi yapamasalar da coşku ve heyecanın eksik olmadığını dile getiren Erdoğan, "İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Kongrelerimizde bir kez daha gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir." dedi.

"Partimize yönelik teveccühün önüne geçemiyorlar"

AK Parti'nin milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini en sağlam, en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi parti olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hal böyleyken kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleriyle, önünü arkasını kırkıp kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bizim şu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Mızrak çuvala sığmaz, hakikat güneşi balçıkla kapanmaz. Nitekim bunların da sabah söyledikleri yalanlar daha akşam olmadan tek tek ellerinde patlıyor. Her seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin şahsımıza ve partimize yönelik teveccühünün önüne geçemiyorlar. AK Parti'de siyaset yapmak isteyen, AK Parti çatısı altında ülkeye hizmet etmek isteyenlerin sayısı hamdolsun giderek artıyor. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor."