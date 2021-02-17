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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili flaş sözler: Aldığımız kararları bu akşam açıklayacağız

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 13:49 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 17:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, buradan canlı bağlantı ile Ordu - Şanlıurfa İl Kongrelerine seslendi.
Erdoğan, "Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin,  "Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak 'bunun sorumlusu  Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl  oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere  'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif." dedi. 
 
Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Ankara 7. Olağan  İl Kongresi'ne katıldı, buradan Ordu ve Şanlıurfa 7. olağan il kongrelerine de  canlı bağlantı yaptı.
 
Kongrelerde görev alacak partilileri tebrik eden Erdoğan, kuruluşundan  bugüne kadar parti teşkilatlarında görev alanlara şükranlarını sundu, vefat  edenlere Allah'tan rahmet diledi.
 
Bugün gerçekleştirilen kongrelerle 72 il kongresini tamamladıklarını  belirten Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki hafta kalan illerimizin kongresini de  yaparak 24 Şubat'ta İstanbul İl Kongresi'yle bu işi hitama erdireceğiz. Ardından  da tüm AK Parti kadroları olarak mart sonunda gerçekleştireceğimiz 7. Olağan  Büyük Kongremize yoğunlaşacağız." diye konuştu.
 
Koronavirüs salgını dolayısıyla kongreleri arzu ettikleri gibi  yapamasalar da coşku ve heyecanın eksik olmadığını dile getiren Erdoğan,  "İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongrelerimizi birer  demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesiyle bir taraftan  kardeşliğimizi güçlendirirken diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye  çalışıyoruz. Kongrelerimizde bir kez daha gördüm ki AK Parti Türkiye'nin en  dinamik, en kuşatıcı, 11 milyonu aşan üyesiyle ülkemizin temsil kabiliyeti en  yüksek siyasi hareketidir." dedi.
 
 
"Partimize yönelik teveccühün önüne geçemiyorlar"
AK Parti'nin milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini en  sağlam, en güçlü şekilde muhafaza eden siyasi parti olduğunu belirten Erdoğan,  şöyle devam etti:
"Hal böyleyken kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör  arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle  karşılıyorum. FETÖ taktikleriyle, önünü arkasını kırkıp kuşa çevirdikleri  görüntüler üzerinden bizim şu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor.  Mızrak çuvala sığmaz, hakikat güneşi balçıkla kapanmaz. Nitekim bunların da sabah  söyledikleri yalanlar daha akşam olmadan tek tek ellerinde patlıyor. Her  seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin şahsımıza ve  partimize yönelik teveccühünün önüne geçemiyorlar. AK Parti'de siyaset yapmak  isteyen, AK Parti çatısı altında ülkeye hizmet etmek isteyenlerin sayısı  hamdolsun giderek artıyor. Aynı şekilde birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan  Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da  güçleniyor."
 
Erdoğan, üzerinde fotoğrafının ve "En güzel başkentin çocukları sever"  ifadesinin yer aldığı pankartı açan AK Partili gençlere, "Ben de sizlere aşığım."  karşılığını verdi.
 
Gençlerin heyecanından ve ak saçlıların engin tecrübesinden ilham  alarak mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Biz bu yolda gözlerini  kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda  dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda  534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz." dedi.
 
 
"Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun  mu?" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak 'bunun sorumlusu  Cumhurbaşkanıdır' diyorsun. Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl  oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere  'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli  Savunma Bakanımı gönderiyorum, sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni  bilgilendirsinler diye, sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp  Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun.
 
Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi  durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara'dan İstanbul'a  yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler  Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda,  'ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim' diyen şehit babalarının asaletiyle  yürüyoruz. Biz bu yolda gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan  pirifanilerimizin samimiyetiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara  meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz gecesi  tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesine giden ürkek, korkak  bir adamsın."
 
Pir Sultan Abdal'ın "Koyun beni Hak aşkına yanayım, dönen dönsün ben  dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem  yolumdan." mısralarını okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için Aşık Yunus  gibi diyoruz ki 'Yol odur ki doğru vara, göz odur ki Hakk'ı göre, er odur alçakta  dura yüceden bakan göz değil.' Evet gönüller yapmak, gönüller kazanmak gayesiyle  çıktığımız bu kutlu yolda şehitlerimizden ilham alarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz.  Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar." ifadelerini kullandı.
 
 
Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açanlara inat vakarlarından ve  onurlarından taviz vermediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat bu  mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürütüyoruz. İttifak ortaklarını  incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez.  Bay Kemal şu teröristlere bir gün 'terörist' de. Diyebiliyor mu? Diyemez. Niye?  Onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek ama biz gümbür gümbür, üzerine üzerine  gidiyor ve bunları çökertiyoruz ve çökerteceğiz. PKK'nın Suriye'ye uzantısını  'Terör örgütü olarak görmüyorum' diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bunlar  bize terörle mücadele dersi veremez. Masumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim  olaylarının faillerini yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini ip  gibi sıraya dizenler bize vicdandan söz demez. Biz siyaseti başkaları gibi ülke  ve millet düşmanlarına şirinlik için değil can borcumuz olan aziz milletimize  hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor  gerektiğinde kendi istikbalimizi ve canımızı ortaya koymaktan da çekilmiyoruz."
 
 
"Sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu"
"Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi  teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin  yattığı bu cennet vatanı, canımız pahasına hainlere de PKK'lı katillere de  DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şu ifadeleri kullandı:
"Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu yola tam bağımsız  Türkiye idealiyle çıktık. Biz bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle  çıktık. Bugünlere de birilerinin ihsanıyla değil DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'sünden  DHKPC'sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. Sen önce  teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Sen önce onları temizle,  bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkararak önüne koyacağız merak etme."
 
Manşetlerle ve devletin içine çöreklenmiş çetelerle çarpıştıklarını,  Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına kadar nice provokasyona, 15 Temmuz  gecesi tanklara, uçaklara ve ölüm kusan silahlara meydan okuduklarını aktaran  Erdoğan, "Ama Allah'a hamdolsun, milletin emanetini yere düşürmedik. Milletimizin  teveccühünü hiçbir zaman boşa çıkarmadık. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam  edeceğiz." diye konuştu.
 
Salondaki gençlere seslenen Erdoğan, Rabia işareti yaparak, Ankara'dan  tüm Türkiye'ye seslenilmesini istedi ve "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek  devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte  Türkiye olacağız." dedi.
 
 
"Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın"
Türkiye'de terör sorununu kökten çözene kadar mücadelelerini  kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün başını  ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla  sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi de etkisiz hale  getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Rabb'im bizlere daha nice  seneler bu millete, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize hizmetkar  olmayı nasip etsin diyorum. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve  millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Yarın gece idrak edilecek Regaip Kandili'ni de canı gönülden kutlayan  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mevla'dan bizi recep ayına kavuşturduğu gibi mübarek şaban ve ramazan  aylarına kavuşturmasını ve ardından da Ramazan Bayramı'yla müşerref olmayı  bizlere nasip eylesin diyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti ve bereketinin tüm  dünyayı kuşattığı bu aylar bizim için bir arınma vesilesi olmasının yanında ebedi  ve ezeli kardeşliğimizi perçinlediğimiz müstesna zamanlardır. Bu mübarek günler  yardımlaşmayı ve dayanışmayı en üst seviyede tutmamız gereken dönemlerdir.  Özellikle koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz şu sancılı süreçte AK Parti  kadrolarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Bu arada birçok  kardeşimizi de uğurladık. Malum Burhan Hoca'mızı, malum İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanımız Kadir ağabeyimizi uğurladık. Bütün bunlarla beraber birçok  mesai arkadaşımızı, kardeşlerimizi uğurladık. Bir şeye inanıyoruz, 'İnna lillahi  ve inna ileyhi raciun', 'Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.'"
 
 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgın şartlarının insanları  çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya getirdiğini, devletin salgının ilk günlerinden  itibaren yurt içi ve yurt dışında yaşayan hiçbir vatandaşı sahipsiz bırakmadığını  ve 5 milyon 200 bin kişiye aşılama yapıldığını belirten Erdoğan, çok büyük  olduğunu iddia eden ülkelerin bu başarıyı elde edemediğini söyledi.
 
Erdoğan, salgın nedeniyle yapılan kısıtlamaların esnaf, işveren ve  çalışanlar üzerinde oluşturduğu yükün en aza indirebilmesi için pek çok destek  paketi açıkladıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
 
"Bugün de yine aynı şekilde Kabine toplantımızda yapacağımız  çalışmalarla aldığımız kararları, 'Millete Sesleniş'te açıklayacağız. Her kesime  yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk.  Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla 1 milyon 100  bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik. Yine bu dönemde  toplamda 16 bin yataklı 16 hastaneyi ve 11 ek hizmet binasına açarak sağlık  altyapımızı tahkim ettik. Milletimizi 'sahra hastanesi' diye yutturulmaya  çalışılan, Bay Kemal'in var ya Adana'da sahra hastanesi. Ya bunlar akşam yalan,  sabah yalan, hayatları bu. Derme çatma barakalara mahkum etmedik vatandaşımızı."
 
"'İsraf' dedikleri şehir hastaneleri on binlerce vatandaşımızın  hayatının kurtulmasına vesile oldu"
Erdoğan, şehir hastaneleri başta olmak üzere tüm sağlık tesislerinin  salgınla mücadelede öncü rol oynadığına işaret ederek, İstanbul'da Atatürk  Havalimanı'nın bünyesinde 45 günde 1008 odalı acil durum hastanesi yapıldığını  hatırlattı.
 
 
Aynı hastanenin Sancaktepe'ye de yapıldığını ve iki hastanede de 18  ameliyathanenin bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Türkiye'deki muhalefetin  yüzsüzlüğü, vizyonsuzluğu, çapsızlığı şehir hastanelerinin bu süreçteki  başarılarıyla bir kez daha tescillendi. Engellemek için gece gündüz uğraştıkları  bu devasa yatırımlar, bugün salgınla mücadelede tüm dünyada örnek alınan kurumlar  haline dönüştü. 'İsraf' dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu  hastaneler, hamdolsun on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile  oldu." diye konuştu.
 
Erdoğan, Amerika başta olmak üzere Batı'daki birçok ülkede hasta  insanların ilgisizlikten öldüğünü ve maske bulunmadığını belirterek, "Biz  vatandaşımıza böyle bir sorun yaşatmadık. Yaşlı bakım evlerinin morga döndüğü  görüntülerin hiçbiri hamdolsun bizim ülkemizde yaşanmadı." açıklamasında bulundu.
 
 
"Kılıçdaroğlu, Türkiye ve millet için atılan her adımın nasıl  engellemeye çalışıldığını çok çabuk unutuyor"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde, "AK Parti'nin  hangi hayırlı hizmetine taş koyduk?" sorusunu dile getirdiğini anımsatan Erdoğan,  Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti'nin demokrasiden hak ve özgürlüklere, sağlıktan  eğitime kadar Türkiye ve millet için attığı her adımın nasıl engellemeye  çalışıldığını çok çabuk unuttuğunu ifade etti.
 
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun biraz tarih okuması durumunda CHP'nin "takoz  siyaseti" ve eski gazeteleri karıştırması durumunda da CHP'nin "yasak, yokluk ve  yolsuzluk" demek olduğunu göreceğini ifade ederek, "Hadi bunları yapmıyor.  Sokakta yaşı 40'ın üzerinde bir vatandaşımızı çevirip sorsa CHP'nin bu ülkeye  hangi bedelleri ödettiğini öğrenecektir." dedi.
 
Kılıçdaroğlu'nun hafızasını tazelemesi için bazı sorular yönelten  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için  Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Hatta üniversitelerde başörtüsü yasağı  kalkmasın diye Anayasa Mahkemesine başvuran bizzat sen değil miydin? Meslek  liseleri ve imam hatiplere yönelik katsayı zulmüne sahip çıkanlar siz değil  miydiniz? Daha bir yıl öncesine kadar şehir hastanelerimizi kötüleyenler siz  değil miydiniz? Avrasya Tüneli'ne, asrın projesi Marmaray'a, Yavuz Sultan Selim  Köprüsü'ne Osmangazi Köprüsü'ne karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Ankara'da  kendisinin de her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkarlar siz değil  miydiniz?
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil  miydiniz Bay Kemal? Yattın kalktın, yattın kalktın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile  uğraştın. Danıştay'ın kararları ortada olduğu halde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi  ile uğraştın. Gezi olayları sırasında vandallar ile beraber İstanbul'u, Ankara'yı  ateşe verenler, belediye otobüslerini yakanlar siz değil miydiniz? PYD'li  teröristler tam 5 sene önce bugün Merasim Sokak'ta 28 vatandaşımızı şehit  ederken, 'Vatanlarını savunuyorlar.' diyerek bu terör örgütünü aklamaya  çalışanlar siz değil miydiniz? Türk ekonomisi krize girsin diye el ovuşturan,  eline geçirdiği her fırsatı Türkiye'yi Batılı ülkelere şikayet için kullanan siz  değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak için attığımız adımları  sabote eden siz değil miydiniz?"
 
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bu yaşanan olayları unutmuş olabileceğini  ancak vatandaşların CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun neler yaptığını gayet iyi  hatırladığını dile getirdi.
 
 
"Millet, CHP'nin takoz siyasetini gayet iyi biliyor"
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'a ait "Şarka bakmaz, garbı bilmez,  edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi."  dizelerini okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Arsızlıktan kızarmayan yüzleri, nasır tutmuş kalpleri ile onlar  unutsalar da bu millet CHP'nin takoz siyasetini gayet iyi hatırlıyor, gayet iyi  biliyor. CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için de milletimiz emaneti bunlara asla  teslim etmedi, etmiyor. Muhalefetin bu tükenmişliği, AK Parti ve Cumhur İttifakı  olarak bizim yükümüzü daha da ağırlaştırmaktadır. Biz günü kurtarmanın değil, her  karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi geleceğe taşımanın  gayretindeyiz. Bay Kemal kimi savunuyor? Şu anda Almanya, o bölgelere kaçmış olan  Dündar'ı savunuyor ve onun arkasında duruyor. Kimi savunuyor? Selo'yu savunuyor.  Bunların suçlu olmadığına adeta hükmediyor.
 
Biz, Türkiye'ye dair hedefleri, bu ülkeye dair hayalleri olan bir  kadroyuz. Bizim teröristleri savunmak diye bir derdimiz olamaz. Bunun için hiçbir  zaman gözümüzü ufuktan ayırmayacağız, hedeflerimize ve hedeflerimiz ile aramıza  kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize leke sürdürmeden, davamıza  halel getirmeden, halka hizmet Hakk'a hizmettir prensibi ile çalışacak, daha  fazla koşturacağız. Meşrebi, mezhebi siyasi görüşü, hayat tarzı ne olursa olsun  83 milyonun tamamına mesajlarımızı ulaştırmaya gayret edeceğiz. Siyaseti  başkaları gibi sırça köşklerde değil, milletin arasında milletimizle birlikte  yapacağız. Kibri, gururu, böbürlenmeyi kapımıza asla yaklaştırmayacağız.  Sevincinde, tasasında, iyi ve kötü gününde bize oy versin vermesin tüm  vatandaşlarımızın bugün olduğu gibi yanında olacağız."
 
 
"Hiçbirimizin bu güveni boşa çıkarmaya hakkı da lüksü de yoktur"
Erdoğan, parti olarak gariplerin kapısını çalıp, yetimin, öksüzün  başlarını okşayacaklarını belirterek, "İhtiyaç sahibinin imdadına AK Parti  kadroları olarak ilk biz koşacağız. Milletle arasına mesafe koyan, vatandaşla  arasına aşılmaz duvarlar öğren, sokaktan, pazardan, çarşıdan uzaklaşan bir  hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır. Siyasi tarihimiz bunun sayısız  örneği ile doludur. AK Parti yaşadığı onca saldırıya, ihanete, operasyona rağmen  halen dimdik ayaktaysa, bunun sebebi milletle kurduğu samimi gönül bağıdır. Bizi,  kuruluşumuzdan 15 ay sonra iktidara taşıyan, 18 yıldır da iktidarda tutan güç,  aziz milletimizin geleceğini AK Parti'de görmesidir." ifadelerini kullandı.
 
Milletin, 2 Kasım 2002'de emaneti ehline teslim edip, kendilerine olan  inancını, itimadını da girdikleri 15 seçimde sandıkta verdiği destekle ortaya  koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, gençlere, "Konumu, görevi, makamı ne olursa  olsun, şahsım başta olmak üzere hiçbirimizin bu güveni boşa çıkarmaya hakkı da  lüksü de yoktur." diye seslendi.
 
Daha yapacak çok işleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Türkiye, AK  Parti'den, bu teşkilattan daha çok hizmet bekliyor. Ankara, Ordu, Şanlıurfa  bizden daha fazla çalışmamızı bekliyor. Bütün teşkilat mensuplarımızdan, ilk  günkü aşkla ilk günkü heyecanla davamıza dört elle sarılmalarını bekliyorum."  diye konuştu.
 
 
Kongrelerde görev üstlenenleri tebrik eden Erdoğan, AK Parti bayrağını  bugüne kadar gururla taşımış herkese teşekkürlerini iletti.
 
Erdoğan, Ordu ve Şanlıurfa 7. olağan il kongrelerine de canlı  bağlantı yaptı
Konuşmasının ardından Erdoğan, Ordu ve Şanlıurfa kongrelerinin  düzenlendiği salonlara canlı bağlantı yaparak, partilileri Rabia işaretiyle  selamladı.
 
Erdoğan, il başkanları, kadın kolları başkanları ve gençlik kolları  başkanlarını tanıtarak, söz verdi.
 
Ordu'da yaptığı bağlantıda, yeni dönemde görev alanlara başarılar  dileyen Erdoğan, Rabia işareti yaparak, "Rabia'yı unutmayın, tek millet, tek  bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş  olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi. Erdoğan'ın sözlerini, canlı  olarak bağlandığı kongredekiler de tekrarladı.
 
Daha sonra Erdoğan, Şanlıurfa'ya da canlı bağlantı gerçekleştirdi.
 
 
Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin  Şanlıurfa'nın ilçelerinden AK Parti'ye yeni katılan üyeleri tanıtması üzerine  Erdoğan, partiye katılanlara "Hayırlı olsun, Allah mübarek etsin." dileklerini  iletti.
 
Ardından Ankara'daki kongreye katılan bakanlar ve milletvekilleri,  parti yöneticilerin takdimini yapan Erdoğan, "Bu vesile ile Ankara il kongremizi,  Ordu, Şanlıurfa kongrelerini de yapmış olduk. Bundan sonrası 2023'e çok daha  güçlü bir şekilde yürüyüp, 2023 seçimlerinden Allah'ın izniyle sandıkları  patlatarak çıkmak olacak. Ben bu vesile ile Ankara'dan Ordu'ya, Şanlıurfa'ya  selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum." diye konuştu.
 
 
Notlar
Erdoğan'a Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından hediye takdim  edildi.
 
Kongre salonunda Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde "Sen bu  cihana sığmazsın" ve "En güzel başkentin çocukları sever" yazan dev pankartlar  açıldı.
 
Kongreye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı  Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli  Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret  Bakanı Ruhsar Pekcan, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare  Kurulu üyeleri Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci  Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Erkan  Kandemir, Hazma Dağ, Vedat Demiröz, Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan, AK  Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel  Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı  Ahmet Büyükgümüş, milletvekilleri, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve BBP  Ankara İl Başkanı Mahir Alay da katıldı.

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