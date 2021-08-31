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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 14:37 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke  Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına  Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın  istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini  kullandı.
 

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