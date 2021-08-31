Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
AA | 31 Ağustos 2021 Salı - 14:37 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 14:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Bağımsızlık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
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