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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralarda düzenleme mesajı

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 14:32 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 16:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının  dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden  ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının  hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya  başlayacağız." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve  Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla  katıldı.
 
Açılışı yapılan isale hattı ve barajın bölgeye ve ülkeye hayırlı  olması temennisinde bulunan Erdoğan, koronavirüs salgınının dünyayla birlikte  Türkiye'yi de etkilediği bir dönemde ne sağlık ne de yatırımlardan taviz  verdiklerini söyledi.
 
Erdoğan, hayata geçirilen tedbirlerle salgının artış hızının  kesildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin  altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83  milyon hep birlikte TMM diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına  sıkı bir şekilde uyulması gerekiyor. Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde  sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü  tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa  çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve  hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı  karşılıksız olarak milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın  işsiz ve aşsız kalmamasını temin etmeye çalıştık."
 
"Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz"
Çiftçiye ve esnafı asla unutmadıklarını belirten Erdoğan, "Kiralarda  vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine  toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi.
 
Sanayicinin küçük ve orta ölçekli işletmelerin, esnafın finansman  ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdiklerini  anlatan Erdoğan, şunları ifade etti:
"Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı  bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun herhangi bir yıkıma veya kitlesel  sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik. Aşı çalışmalarında gelinen seviye  itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın  devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük  ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi salgın gerçeği  çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."
 
Erdoğan, çıkış yolunun yatırım, üretim ve istihdam olduğu inancıyla  ülkeyi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içinde olduklarını  dile getirerek, "Hukuki ve idari reformlarla ülkemizi yeniden yapılanan küresel,  siyasi ve ekonomik düzende ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize,  beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak ülkemize yönelik tüm iç  ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomimizi güçlendirerek  inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız." dedi.
 
"Su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suyun hayat olduğunu belirterek,  ülkenin zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanların en verimli  şekilde kullanılmasının şart olduğunu vurguladı.
 
Oldukça kurak bir yıl geçirildiğini dile getiren Erdoğan, şöyle  konuştu:
"Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep  birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor. Salgın tehdidi sebebiyle  temizlik amaçlı su kullanımında ciddi artış yaşandı. Kurumlar ve vatandaşlar  olarak el ele vererek hem etkili hem tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız  bulunuyor. Tıpkı sağlıkta olduğu gibi su kaynaklarının değerlendirilmesi  hususunda da böyle sıkıntılı dönemleri düşünerek çok ciddi yatırımlar yaptık. Son  18 yılda inşa ettiğimiz 585 baraj, 584 hidroelektrik santrali, 385 gölet, 1382  sulama tesisi, 247 içme suyu tesisi, 5 bine yakın taşkın koruma tesisiyle bu  alanda adeta destan yazdık. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek  barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz."
 
Erdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün tüm mensuplarına, ülkeye  bu değerlerin kazandırılmasındaki emekleri ve gayretleri için teşekkür etti.
 
İshale hattının açılışını yaptıkları Gaziantep'in 2050 yılına kadar  olan su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ içme suyu projesinin ülkenin ikinci büyük  içme suyu projesi olduğunu dile getiren Erdoğan, projesi Gaziantep Büyükşehir  Belediyesine, inşası Devlet Su İşlerine ait olan eserin, Fırat'ın kollarından  biri olan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e naklettiğini ifade etti.
 
Erdoğan, suyun doğal eğimle temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı  yapılmadan şu ana kadar şehre 110 milyon metreküp su sağlandığını dile getirdi.
 
Böylece belediyenin vatandaşlara kaliteli ve ucuz içme suyu hizmeti  verme imkanına kavuştuğunu vurgulayan Erdoğan, "Nitekim belediyemiz içme suyunda  yüzde 27 indirim yaparak bu avantajı halkımıza hemen yansıtmıştır. Hizmete  açtığımız ilk etap, yıllık 100 milyon metreküpe yakın suyu aktarma kapasitesine  sahiptir. Barajı ve arıtma tesisiyle diğer etap da devreye girdiğinde bu rakam,  174 milyon metreküpe çıkacaktır." diye konuştu.
 
Barajın, 153 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle 80 bin dekar  alanı sulayacak, bereket kaynağı bir proje olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları  kaydetti:
"İnşası 7 yıldır süren ve yüksekliği 55,5 metreyi bulan, maliyeti 660  milyon lira olan bu baraj, sulama kanalları tamamlandığında ülkemize yılda 51  milyon lira katkı ve 28 bin kişiye de ilave istihdam sağlayacaktır. Halen Kayacık  Barajı ve sulamasıyla 120 bin hektarı sulanan topraklarımıza, Doğanpınar Barajı  ve sulamasıyla 80 bin dekar daha ilave ederek Gaziantep ve Kilis arasındaki  bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline  dönüştürüyoruz. İlk etapta 18 bin hektarlık kısmı önümüzdeki sulama mevsimine  yetiştirecek, kalanları da peyderpey tamamlayacağız."
 
"Şehrimiz bölge dış ticaretinin neredeyse tamamını da  gerçekleştiriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'teki tek baraj ve gölet  yatırımlarının bunlardan ibaret olmadığını aktararak, bugüne kadar tamamlananları  bir kenara bırakarak, hala proje inşa safhasında olan çok sayıda yatırımları  olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, "Mesela 600 bin dekar araziyi sulayacak Çetintepe Barajı'nda  yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandı. Kayacık ve Kılavuzlu barajlarının sulama  projeleri etap etap sürüyor. Yesemek ve Burç Çamlık göletlerinin inşaatları devam  ediyor. Nizip ve Karkamış'ta 35 bin dekar alanı sulayacak şebekesi de hazır olan  Nizip Pompaj Sulaması Derz Dolgu ve Koruma Tedbirleri işinin ihalesi yapıldı.  Görüldüğü gibi ülkemizin diğer 80 vilayetiyle birlikte Gaziantep'imizin de, içme  suyundan sulama suyuna kadar Rabbimizin bize verdiği lütuflardan en güzel şekilde  istifade etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.
 
Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginlikleri, sanayisi, tarımı,  ticareti, yetişmiş insan kaynağı, azmi ve çalışkanlığıyla sadece ülkede değil,  dünyada gittikleri her yerde örnek gösterdikleri bir şehir olduğuna işaret eden  Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bölgemizdeki sanayinin üçte ikisine sahip olan şehrimiz, yine bölge  dış ticaretinin neredeyse tamamını da gerçekleştiriyor. Sayısı 6'ya ulaşan  organize sanayi bölgesindeki bin firmasıyla 10 ayrı küçük sanayi sitesindeki 10  bin esnafıyla Gaziantep adeta yaşayan bir fabrika gibi çalışıyor. Tabii bu  dinamizmin beraberinde getirdiği çeşitli sıkıntılar var. Mesela şehre günde  yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş-çıkışı oluyor. Bunun için hem şehirler arası  ulaşımda hem şehir içi ulaşımda güçlü bir altyapıya ihtiyaç duyuluyor. Sanayi  bölgesiyle entegre bir depolama alanı, ağır vasıta trafiğinin şehir üzerindeki  yükünü azaltacaktır.
 
Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak  Lojistik Köy Projesi ile Gaziantep'e Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı  bir kuru liman kazandıracağız. Organize sanayi bağlantı yollarının süratle inşası  da üretim tesislerine hammadde gelişini ve ürün çıkışını kolaylaştıracaktır.  Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binasıyla otopark kazandırıyoruz.  İnşası süren bu projenin de bir an önce tamamlanması gerekiyor. Şehir merkeziyle  sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak Banliyo Hattı Projesi Gaziray, trafiği  önemli ölçüde rahatlatacaktır. İnşası süren projenin 16 istasyonundan 12'si  tamamlanmıştır. İnşallah kalan kısmı da hızla bitirip, bu önemli projeyi en kısa  sürede Gazianteplilerin hizmetine sunacağız."
 
Erdoğan, hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağı kısmında yüzde 25'lik,  Nurdağı-Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlandığını aktararak, şehri  dört bir yana bağlayan bölünmüş yol çalışmalarının etap etap sürdüğünü,  tamamlanan kısımların hizmete açıldığını ifade etti.
 
"Şehir hastanesinin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşağı Fırat havzasındaki arabalı feribotların  yeterince verimli kullanılamadığının anlaşıldığını ifade etti. Bu feribotların,  turizm hareketi giderek artan bölgedeki barajlarda kullanılmaya elverişli  teknelerle takas yoluyla değiştirilmesi teklifinin hem maliyet hem etkinlik  açısından dikkate alınabileceğinin altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Gaziantep'e 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz.  Hastanenin inşaatının biraz yavaş gittiğini görüyorum. Hem bölgenin potansiyeli  hem küresel sağlık krizlerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar çerçevesinde şehir  hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Bugüne kadar TOKİ  vasıtasıyla şehrimize dükkanları, camileri, okulları, sağlık ocaklarıyla yaklaşık  20 bin konut kazandırdık. Kuzey Şehir Projesi ile de adeta şehrimiz için yeni bir  nefes kaynağı olacak 50 bin konutu daha Gaziantep'e inşa ediyoruz. Konutların  inşasında yüzde 10'luk seviyeye gelinen bu projede, yol, kanalizasyon, yağmur  suyu gibi altyapılar da büyük ölçüde tamamlanmıştır. Hasan Celal Güzel ve Yeşil  Vadi Millet Bahçelerini şehrimizin hizmetine sunduk. Eski stadın yerine yapılan  millet bahçesinin inşası da sürüyor. Ayrıca Nizip ve Oğuzeli'nde iki millet  bahçesi için de hazırlık yapıyoruz. Sadece TOKİ'nin şehrimizde halen süren  yatırımlarının tutarı 1 milyar lirayı aşıyor. Gaziantep'e 33 bin kişilik  kapasitesiyle ülkemizin en güzel, en modern statlarından birini yaptık. Ayrıca  mahallelerimize 31 ayrı salon kazandırarak, gençlerimizin spora erişimini  kolaylaştırdık. Gaziantep'in potansiyelini geliştirecek her yatırımı  Cumhurbaşkanı olarak bizzat desteklemekte kararlıyım."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan isale hattı ve barajın şehre,  ülkeye hayırlı olmasını diledi. Baraj ve sulama hattına ilişkin görüntülerin  gösterilmesini isteyen Erdoğan, "Bir taraftan barajlar, bir taraftan malum dev  isale hatları, bunları milletçe izleyelim. AK Parti iktidarı demek, hizmet  iktidarı demektir. Şu anda Halep oradaysa arşın Gaziantep Düzbağ İçmesuyu İsale  Hattı'nda ve Doğanpınar Barajı açılış töreninde. Gördüğünüz gibi. Bunlar laf ola  beri gele değil, icraat. Bu vesileyle yüklenici firmalara da teşekkür ediyoruz."  dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah, Ya Bismillah" demesinin ardından  tören alanındaki kurdeleler kesildi. Erdoğan, tören alanındakilerden kurdeleyi  kestikten sonra makasları günün anısına saklamalarını istedi.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törende kendilerine memba  suyu kalitesindeki suyun ikram edileceğini söylemesi üzerine, Erdoğan,  "Biliyorsunuz büyüklerimizin ifadesiyle bunlar abıhayattır. Yani hayat suyudur.  Afiyet olsun." diyerek, ikram edilen suyun konulduğu maşrapaların da anı olarak  saklanmasını istedi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'nde  konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne  Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
İstanbul-İzmir Devlet Yolu güzergahı üzerinde yer alması dolayısıyla  Akhisar şehir merkezinde büyük bir trafik yükü oluştuğunu belirten Erdoğan, inşa  edilen 13 kilometreyi aşkın uzunluğa sahip çevre yoluyla ilçenin bu yükten  kurtulduğunu söyledi.
 
Söz konusu yolun transit trafiğin de kesintisiz bir şekilde akmasını  sağlayacağını dile getiren Erdoğan, "Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey  açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün  resmen hizmete alıyoruz. Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı  yarıya azalırken, yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira  tasarruf edilmiş olacak." diye konuştu
 
Ulaşım projelerini bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının ve  hedeflerine doğru yürümesinin temel altyapısı olarak gördüklerini vurgulayan  Erdoğan, bu anlayışla son 18 yılda diğer alanlarla birlikte ulaşımda da yatırım  seferberliği başlattıklarına işaret etti.
 
Erdoğan, "Ülkemizdeki bölünmüş yol uzunluğunu, 81 vilayetinin tamamını  kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bu yolların üzerine  uzunluğu 554 kilometreyi bulan 410 tünel inşa ettik. Araç sayımız arttığı halde  bu altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı, hem kazalar azaldı, hem konfor  yükseldi." ifadesini kullandı.
 
Aynı dönemde 11 bin 600 kilometre demiryolunu adeta sıfırdan  yapmışçasına yenilediklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:
"Hızlı tren hatlarımızı giderek yaygınlaştırıyoruz. Havalimanlarımızın  sayısını 56'a çıkardık. Yaşadığımız her hadise ülkemize kazandırdığımız bu güçlü  altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. Salgın döneminde  hastanelerimizin ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimizin milletimiz için önemini  hep birlikte gördük. İhracatımız attıkça Organize Sanayi Bölgelerimizin, üretim  tesislerimizin, lojistik altyapımızın ehemmiyeti ortaya çıktı. Eğitimden sağlığa,  enerjiden spora kadar her alanda benzer bir tablo ortaya koymak mümkündür.
 
Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı işte bugün burada olduğu  gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.  Hazreti Mevlana ne güzel söylemiş, 'Kamil odur ki, koya dünyada eser; eseri  olmayanın yerinde yeller eser.' Biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz  çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini, yıllarını, ömürlerini  nasıl boş laflarla, yalan yanlış konuşmalarla, iftira ile ifrat ve tefritle  geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz  ülkeye ve millete eser kazandırma siyasetidir, hizmet etme siyasetidir. Bunun  dışında her şeyin sabun köpüğü gibi bir süre sonra sönüp gideceğini biliyoruz.  Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle son nefesimize kadar da ülkemize ve  milletimize hizmet aşkıyla mücadeleye devam edeceğiz."
 
Kaza riskinin adeta sıfırlandığı yollarla aynı zamanda şehirlerin de  güzelleştiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de her rekabeti, her kavgayı, her  çekişmeyi belki bir şekilde izah etmenin mümkün olduğunu ancak yatırım  düşmanlığına anlam vermenin mümkün olmadığını vurguladı.
 
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bizi bugün en çok uğraştıran hususlardan biri Türkiye'ye yatırım  gelmesini engellemek için ülkesini yurt dışında kötüleyen anlayışla mücadele  etmektir. Aynı anlayış Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü  yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan çekinmiyor.
 
Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin  tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır. Bunun adı da sadece malum  ana muhalefet CHP'dir, yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin. Ya yatırımın rengi  olur mu, yatırımın ırkı, dili, dini olur mu? Yatırım Avrupa'dan geldiği zaman  güzel ama yatırım Katar'dan geldiği zaman kötü ve ona bir de tabii kılıf  giydirmek. Bunun markası kim? CHP. CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep  engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Milletin gönlünü kazanarak  alamadıkları desteği ülkenin çöküşünü sağlayarak elde etme hesabı içerisindeki bu  anlayış giderek pervasızlaşıyor.
 
Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar bunu 'ülkenin ve  milletin çıkarlarını korumak' kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Halbuki  uluslararası yatırımların bir ülkenin gelişmesindeki, kalkınmasındaki önemi  tartışılmazdır. Bugün dünyanın 'gelişmiş' diye tarif edilen ülkelerinin hemen  hepsi aynı zamanda en çok uluslararası yatırımı çekmeyi başarmış ülkelerdir.  Çünkü hiçbir ülke sadece kendi geliri ve kaynaklarıyla büyük bir kalkınma  hamlesini hayata geçiremez. Türkiye'de de durum farklı değildir."
 
"Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de son 18 yılda cari fiyatlarla  yaklaşık 508 milyar dolar kamu yatırımı gerçekleştirildiğini, buna karşılık aynı  dönemde Türkiye'ye gelen uluslararası yatırım miktarının 220 milyar olduğunu  kaydetti.
 
Türkiye'nin yaptığı yatırımın neredeyse yarısı kadar uluslararası  yatırım çektiğini belirten Erdoğan, "Tabii bu yeterli bir rakam değildir. Keşke  bu rakam 2 kat, 3 kat, 10 kat fazla olsaydı. Çünkü uluslararası yatırımcının  getirdiği her kuruş sizin kalkınma hedeflerine yapılmış ilave bir katkıdır.  Diyelim ki bu yatırımlarla yeni fabrikalar kuruldu veya mevcut tesisler satın  alındı, üretim ve ihracat yapıldı. Hiç kimse bu yatırımları sırtına yükleyip  başka bir yere götürecek değildir. Yatırımcı sadece karına bakar. İşi bittiğinde  de o yatırımı bir başka yatırımcıya devredip gider. Türkiye'yi işte bu imkandan  mahrum bırakmak istiyorlar." diye konuştu.
 
"Ülkemizin son 7 yılda uğradığı her saldırıya, ekonomimize yönelik  tuzaklar da eşlik etmiştir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Buna rağmen ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. Elbette  sıkıntı çektik, çekiyoruz. Elbette kayıplarımız oldu, oluyor ama hamdolsun hala  istiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz. Biz  sağlam durdukça birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça  Allah'ın izniyle bu ülkeye kimse diz çöktüremez. Ülkemize dışardan düşmanlık  edenler de içerden onların kılıcını çalanlar da hüsrana uğramaya mahkumdur. Bu  mücadelede en büyük güç ve destek kaynağımız, bizatihi milletimdir. Çünkü bu  millet, hayatları boyunca bu ülkenin ve milletin hayrına yaptıkları tek bir somut  hizmetleri bulunmayanlara itibar etmez. Bu millet, bugüne kadar tuğla üstüne  tuğla koydukları vaki olmayanları dikkate almaz. Bu millet, siyaset yaptıkları  süre boyunca tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz  bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dışarıda ve içeride  Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana  uğratacağız. Ülkemizi daha büyük projelerle daha büyük eserlerle daha büyük  yatırımlarla buluşturmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Yurt dışından  ve içinden önümüze çıkan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir."
 
"Avrupa Birliği içine çekildiği cendereden kurtulmalıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hususun altını çizmek istediğini ifade  ederek, "Avrupa Birliği'yle olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla  çözüm bulma yönünde yoğun çabalar sarf etmemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru  bulmuyoruz. Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak  oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. Avrupa Birliği, Yunanistan ve  Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an  önce kurtulmalıdır. Türkiye'yi dışlayarak, Türkiye'yi ötekileştirerek, haklı  davasından dolayı Türkiye'yi cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Her  ne karar alınırsa alınsın Türkiye, küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı  sağlamaya devam edecektir." dedi.
 
Son 18 yıldır olduğu gibi Türkiye'nin demokratik standartlarını, çok  daha ileri götürmeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, "Hukuk ve ekonomi  alanındaki reform hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Yatırım ortamının daha da  iyileştirileceği, öngörülebilirliğin artırılacağı, yatırımcıların tereddütlerinin  giderileceği bir iklim oluşturacağız. Biz, kendimize inanıyoruz, milletimize  inanıyoruz. Potansiyelimize güvenerek alınan yanlı, kararlı ve taraflı kararlara  takılıp kalmadan hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz." ifadelerini  kullandı.
 
Açılışı yapılan yolun şehre ve ülkeye hayırlı olması temennisinde  bulunan Erdoğan, yolun yapımında emeği geçen bakanlığı, genel müdürlüğü,  yüklenici firmayı, mühendisinden mimarına ve işçisine kadar herkesi tebrik etti.
 
Erdoğan, tören alanında açılış kurdelesini kesen yetkililerden, günün  anısında kurdele ve makasların kendilerinde kalmasını istedi.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğanpınar Barajı Gaziantep
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