17 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.22 EURO 8,7750 0.70
USD 7,3920 0.48 ALTIN 471,220 2.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 2 milyon liralık tazminat davası

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:06 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, bugün bir gazetede yer alan ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aile bireylerine iftirada bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.


Özel, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:
 
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bir gazetede sayın  Cumhurbaşkanımıza ve  aile bireylerine yine yalan ve iftira yollu hakaretleri ile  saldırmış  sözde yurtdışında paralar olduğundan bahsetmiştir. Buna benzer daha  önceki  asılsız iddiaları bağlamında tazminata mahkum olmasına rağmen Kemal  Kılıçdaroğlu alışık  olduğu yalan ve iftira siyasetini devam ettirmektedir.  Görünen o ki yapılan onca haksız fiillerine ilişkin  mahkemeler tarafından  milyonluk tazminatla mahkum edilmiş olsa da o yüzü kızarmadan yalanlarına  devam  etmekte bir beis görmemiştir. "
 
Bugün de 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirten  Özel, şu ifadeleri kullandı:
 
"Biz bir kere daha bu yalan ve iftiraları için  haksız fiili tarihi  olan 17/08/2020 tarihinde yani bugün mahkemeye gidip Müvekkil Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve aile bireyleri adına 2 milyon TL'lik  manevi tazminat davası açarak yasal yollara başvurularımızı yapmış bulunuyoruz.  Şuna eminiz ki daha önce de ispat edemediği gibi  yine hiçbir  asılsız iddiasını   ispat edemeyecektir.  Lakin çamur at izi kalsın taktiğine  de devam edecektir. Bu  bağlamda gerekli suç duyurusu başvurularını ilgili mercilere de yapmış  bulunuyoruz.
 
Şunu bir kere daha altını çizerek söylüyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan  ve aile bireylerinin yurtdışında   herhangi bir parası bulunmamaktadır.
 
Kılıçdaroğlu ısrarlı bir şekilde kendisine inanan bir kesimi yine bu  yalan ve iftiraları ile yanıltarak siyasetine devam etmektedir. Bu bağlamda  kamuoyuna açık yüreklilikle Kılıçdaroğlu'nun yalancı ve müfteri olduğunu bir kere  daha açık açık  söylüyoruz, hukuk önünde  de tüm haklarımızı hızlı ve eksiksiz  bir şekilde kullandık kullanmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz."
 
  
 

ETİKETLER

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan manevi tazminat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.