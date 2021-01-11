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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
11 Ocak 2021 Pazartesi - 15:36 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 15:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kullandığı 'sözde' ifadesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava!
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