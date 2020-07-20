Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.' paylaşımında bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekâtı paylaşımı
20 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:43 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 22:43