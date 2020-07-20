20 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.281 0.42 EURO 7,8520 0.16
USD 6,8580 0.03 ALTIN 400,740 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekâtı paylaşımı

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:43 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 22:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümüne dair bir paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 46. yıl dönümünde, Kıbrıs halkının Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yâd ediyorum.' paylaşımında bulundu.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Kıbrıs Barış Harekâtı sosyal medya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.