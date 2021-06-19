Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV desteği müjdesi: Kabine toplantısının ardından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Otelimizin turizm sektörüne, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İngiltere, Türkiye turizmde kazanç potansiyeli olan bir ülkedir. Kendisi de sektörün içinde olan Kültür ve Turizm Bakanımız yurt içinde ve dışında adımları attı. Gidilmedik ülke bırakmadı. Almanya Rusya . Bütün bunlarla koşuşturmayı yaptı. Sonunda bu ülkelerden müjdeler gelmeye başladı.

Sağlık hizmetleri konusunda da benim diyen ülkelerin yapmadıklarını ülkemizde yaptık. Turizmde Türkiye başarabilecek mi diye bekleyenlere en güzel cevap oldu. Aşılamada atılımla birlikte inşallah hep beraber yeni bir döneme giriyoruz.

Seyahat kısıtlamaları listelerinden çıkmaya başladık. Fransa 'dan sonra Rusya'nın kararını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO 'da Macron'la yaptığımız görüşmenin meyvesini aldık. Fransa da olumlu adımları attı. Böylece turizmcilerimizin 2021 sezonunun 2. yarısını değerlendirebilecek.

16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor.

KDV MÜJDESİ

Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi ayrıca vereceğim.