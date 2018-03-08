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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 1:08 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 1:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7097 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.


Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile  104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 7097 sayılı "Türkiye  Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma  Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onaylayarak,  yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
 
  
 

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