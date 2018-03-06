06 Mart 2018 Salı
İSTANBUL 
13°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.946 0.07 EURO 4,7070 0.15
USD 3,8110 0.08 ALTIN 161,540 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanun onayı

AA |  06 Mart 2018 Salı - 0:52 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 0:55

Erdoğan, 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7100 Sayılı  Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılması Hakkında Kanun'u onayladı. 
 
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan,  Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci  fıkrasının (a) bendi uyarınca 7100 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'u onaylayarak,  yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan kanun onayı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.