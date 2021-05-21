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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tarihe damga vuracak

DHA, AA |  21 Mayıs 2021 Cuma - 11:53 | Son Güncelleme : 21 05 2021 - 14:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habipler - Hasdal Kavşağı açılış töreninde konuştu.
Erdoğan, "Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını yaptığı bölümünde makam aracını kullandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sonradan  eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun  ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak  üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon  azaltımı faydası olacaktır." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal  Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'un ulaşım sorununa  kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun  7. kesiminin son kısmının açılış töreni vesilesiyle bir arada olunduğunu ifade  etti.
 
Habipler ve Hasdal kavşakları arasındaki 10,2 kilometrelik bölümü de  kapsayan Kınali-Odayeri kesimi üzerindeki tüneli, viyadükleri, köprüleri, alt  geçitleri, menfezleriyle projenin en önemli kısımlarından biri olduğunu dile  getiren Erdoğan, sadece güzergah üzerindeki Cebeci Tüneli'nin uzunluğunun sol ve  sağ tüpleriyle 7,8 kilometreyi geçtiğini aktardı.
 
 
Erdoğan, yine bu hat üzerindeki 6 adet viyadüğün de 2 kilometreyi aşan  uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Açılışını yaptığımız kısımla birlikte toplam  yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı  Büyük İstanbul Tüneli'nin de bağlantısını teşkil edecektir. Habipler-Hasdal  kavşakları bölümü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu  kullanarak gelen araçların Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy, Çam ve Sakura  Hastanesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi yoğun trafiği olan yerlere  kolayca erişilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.
 
Açılışla, İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp  Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm  bölümlerini tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bununla kalmıyor, Kuzey Marmara Otoyolu'nu 45 kilometrelik  Nakkaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek toplamda 443 kilometreye çıkarıyoruz.  İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız.  Bu otoyol, İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası  arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati  öneme sahiptir. Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'a  açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar  biliyor. Otoyol üzerindeki Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerimiz de bu trafik  rahatlığından istifade ediyor. TEM Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile çeşitli  noktalarda entegre olan bu güzergah tamamlandığında  Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'yla da birleşecektir. Böylece  Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm  potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başından gelen Marmara Bölgemizi  çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız."
 
 
"1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran  bırakmaktadır"
Otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi  Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerin de ülkenin sembolleri olarak  tarihteki yerlerini aldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden  gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini  atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe  damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini  alacaktır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey  Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan  830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin  ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır. Bir kez daha Kuzey Marmara  Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, yüklenici  firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.  Otoyolumuzu kullanarak evine, işine ve diğer şehirlere gidecek olan  vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz."
 
 
Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış  Töreni'ndeki konuşmasında hayatları boyunca eser ve hizmet siyaseti peşinde  koştuklarını söyledi.
 
Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığı eser ve  hizmet siyaseti yolculuğunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkenin her karış  toprağına ulaşacak şekilde sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, bununla  kalmadıklarını, Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu, medeniyetin ve  tarihin mirasına uygun seviyeye yükselttiklerini kaydetti.
 
Erdoğan, her günü, her anı, her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser  ve hizmet siyaseti mücadelesi sayesinde ülkeyi yeni bir çağın eşiğine kadar  getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci  koronavirüs salgınıyla hızlanırken biz Türkiye olarak hedeflerimizden şaşmadan  mücadelemizi sürdürme başarısını gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin  çoğu salgının ilk günlerinden itibaren sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri  vatandaşlarına sunmakta zorluk çekerken biz her vatandaşımızın yanında yer aldık.  Hatta bununla da kalmadık coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el  uzattık. Son kabine toplantısının ardından milletimizle detaylıca paylaştığımız  şekilde hibe ödemeleri, destek programları ve borç erteleme uygulamalarıyla  toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik.  Dünyadaki ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken biz 10  milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız  bırakmadık. Hepsinin yanında olduk."
 
 
"Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışını son 14 ayda  gerçekleştirdik"
Erdoğan, milletin sağlığını korumak için titizlikle geliştirdikleri  tedbirleri üretimin, istihdamın, ihracatın, büyümenin devamını sağlayacak şekilde  planladıklarını ve uyguladıklarını dile getirerek, bunun bir verimlilik projesi  olduğunu vurguladı.
 
Bu verimlilik projesini her alanda başardıklarını ve başarmaya da  devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, bunları yaparken yatırımları da ihmal  etmediklerini kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos'unda  açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi  engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik."  ifadelerini kullandı.
 
Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışlarını, her biri ayrı  güzelliğe sahip hastanelerin inşasını ve açılışını salgın döneminde, son 14 ayda  gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, diğer alanlardaki yatırımları da  yavaşlatmak bir yana hızlandırdıklarını anlattı.
 
 
Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok kesimini bu dönemde  tamamlayıp hizmete sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Ülkemizin dört bir yanında köprüleri, yolları, barajları, tünelleri,  hastaneleri, okulları, fabrikaları, toplu konut projelerini, spor tesislerini  savunma sanayi ürünlerini bu dönemde ülkemizin hizmetine verdik. Hukuktan  ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları yine bu dönemde  milletimizle paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye  başladık. Bu arada Yargı Reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin  takdirine sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle istikrar ve güven  iklimini garantiye alan ülkemizi inşallah geleceğimize çok daha güvenle  bakabileceği yeni ve sivil anayasasına da Cumhur İttifakıyla başlattığımız  çalışmayla birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak, STK'larla  birlikte milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da inşallah  kavuşacağız."
 
 
"Bu tablo birilerine rahatsızlık veriyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi salgın sonrasında  yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığını  sürekli ifade ettiklerini belirterek, bu tablonun dışarıda ve içeride birilerine  rahatsızlık verdiğini söyledi.
 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle, vesayet oyunlarıyla, terör  örgütleriyle, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngünün  içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden rahatsız hiç ama hiç  hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola  devam edeceğiz. Kendileri dışarıda, yıllarda kullandıkları figüranları da içeride  yeni Türkiye'nin yükselişinin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar.  Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, bir yerde bir adım atacaksın, önünüze  dikilirler. Gidin, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey  yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız daha çok  işler var. Alt yapıda yapacaklarımız var, sağlık tesislerimiz var, okullarımız  var, adalet, bu noktada atacağımız adımlar var."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarla beraber ulaşımda, enerjide, dış  politikada attıkları ve atacakları adımlar olduğunu belirterek, şunları dile  getirdi:
"Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim.  Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni  gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Darbecilerden  terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı  bu doğrultuda seferber ettiler. Hamdolsun ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar,  başaramayacaklar."
 
"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kıbrıs'ta arazilere verim getirecek  sulama iletim tesisleriyle ilgili törene canlı bağlantıyla katılacağını  belirterek, durmadan yola kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.
 
 
Milletin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımlarını  salgın sonrasında hızlandıracak siyasi ve ekonomik alt yapıyı kuracak projeleri  birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, ülke için yapacak daha çok  hizmetleri olduğunu, inşa edecek daha çok eser olduğunu belirtti.
 
Gençlere bırakacakları en büyük eser olan 2053 Vizyonu için kat  edilmesi gereken daha çok mesafe olduğunu vurgulayan Erdoğan, Sultan Alparslan'ın  bin yıl önce açtığı yolda, Osmangazi'nin 722 yıl önce diktiği çınarın izinde,  Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbul surlarına diktiği sancağın  gölgesinde, Gazi Mustafa Kemal'in 98 yıl önce emanet ettiği Cumhuriyetin  kollarında maziden atiye kurdukları köprüyü aşkla, şevkle, heyecanla geçerek  Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlı olduklarını dile getirdi.
 
 
Erdoğan, milletin, cumhurun kendilerine gösterdiği istikametin bu  olduğunu belirterek, "Üç kıta, yedi iklimde gözünü ve kalbini bize dikmiş  kardeşlerimizin beklentisi budur." dedi.
 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki oturuma değinen Erdoğan, şöyle  konuştu:
"Dışişleri Bakanımız ve birlikte hareket ettiğimiz Dışişleri  Bakanlarımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dönem başkanı olan  milletvekilimiz Volkan Bozkır Bey'in başkanlığında başarılı bir oturumu hamdolsun  dün gerçekleştirdiler ve bunu gerçekleştirirken oradan bir şeyi haykırdılar.  Neydi o? Filistin'in 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail  tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü  anlattılar. Anlatacağız, durmayacağız. Hele hele bu haritaları göstererek  anlatacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi  lazım."
 
 
Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi  anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği, bu terör devleti  İsrail'in ne olduğudur. Bizi yeniden kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte  gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere bunca yıldır  eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Ama buradan bir şey  hatırlatıyorum, şunu bilin, tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa  kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Kazandığımız her mücadele, bozduğumuz her  tuzak, geride bıraktığımız her safra, aydınlık geleceğimizin önündeki perdeyi  biraz daha aralamaktadır. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin üzerinde doğan  kutlu güneşi de görmek bizlere nasip olacaktır."
 
 
"Yol medeniyettir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışı yapılan  bölümünün hayırlı olması dileğinde bulundu. Hasdal Kışlası'nda yedek subaylık  yaptığını anlatan Erdoğan, "Burada da önemli bir kavşağın düzenlenmesini ve  açılışını yapıyoruz. Tüm milletimize hayırlı olsun inşallah. Unutmayın yol  medeniyettir. İşte medeniyete giden bu yolculuğumuzda da bu güzel yolları açmak  hamdolsun bizlere nasip oldu, nasip oluyor." dedi.
 
Bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden  Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüklenici firmayı da kutladı.
 
 
Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı  Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından Osmanlıca "Yol medeniyettir" yazılı bir  tablo hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabloyu aldıktan sonra, "Bu medeniyet  yolculuğunda güzel milletimize daha çok hizmetler vereceğiz. Hayırlı olsun  inşallah." ifadelerini kullandı.
 
Törende Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu  tarafından bağışlanan 50 bin fidanın sertifikası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  takdim edildi.
 
Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kurdele keserek açılışı  gerçekleştirdi.
 
 
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NATO  Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize  Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul  Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti  İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri  Kabaktepe, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı  Tevfik Göksu, Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu,  Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından bir süre makam aracını  kullandı.
 
 
 
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPTIĞI YOLDA MAKAM ARACINI KULLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı -Hasdal Kavşağı açılış törenine katıldı.
 
 
Erdoğan konuşmasının ardından makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan açılışını yaptığı yolda makam aracını kullandı.
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Habipler - Hasdal Kavşağı açılış
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