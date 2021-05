Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tarihe damga vuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul 'un ulaşım sorununa kalıcı çözüm sağlayacak en kritik projelerden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. kesiminin son kısmının açılış töreni vesilesiyle bir arada olunduğunu ifade etti.

Habipler ve Hasdal kavşakları arasındaki 10,2 kilometrelik bölümü de kapsayan Kınali-Odayeri kesimi üzerindeki tüneli, viyadükleri, köprüleri, alt geçitleri, menfezleriyle projenin en önemli kısımlarından biri olduğunu dile getiren Erdoğan, sadece güzergah üzerindeki Cebeci Tüneli'nin uzunluğunun sol ve sağ tüpleriyle 7,8 kilometreyi geçtiğini aktardı.

Erdoğan, yine bu hat üzerindeki 6 adet viyadüğün de 2 kilometreyi aşan uzunluğa sahip olduğunu belirterek, "Açılışını yaptığımız kısımla birlikte toplam yatırım bedeli 1,7 milyar dolar olan bu kesim, ileride inşası planlanan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin de bağlantısını teşkil edecektir. Habipler-Hasdal kavşakları bölümü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların Başakşehir Kayaşehir , Arnavutköy, Çam ve Sakura Hastanesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi gibi yoğun trafiği olan yerlere kolayca erişilmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Açılışla, İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Sakarya 'nın Akyazı ilçesine kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bununla kalmıyor, Kuzey Marmara Otoyolu'nu 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesimiyle büyüterek toplamda 443 kilometreye çıkarıyoruz. İnşallah yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Bu otoyol, İstanbul'un şehir içi ulaşımının yanında dünyanın iki kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir. Dünyanın en kalabalık metropolleri arasında yer alan İstanbul'a açtığımız bu nefes borusunun anlamını en iyi şekilde bu şehirde yaşayanlar biliyor. Otoyol üzerindeki Tekirdağ Kocaeli ve Sakarya illerimiz de bu trafik rahatlığından istifade ediyor. TEM Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile çeşitli noktalarda entegre olan bu güzergah tamamlandığında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'yla da birleşecektir. Böylece Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başından gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız."

"1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır"

Otoyol güzergahlarındaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserlerin de ülkenin sembolleri olarak tarihteki yerlerini aldığını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacaktır. Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır. Bir kez daha Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Otoyolumuzu kullanarak evine, işine ve diğer şehirlere gidecek olan vatandaşlarımıza güvenli, huzurlu, keyifli yolculuklar diliyoruz."

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında hayatları boyunca eser ve hizmet siyaset i peşinde koştuklarını söyledi.

Büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'dan başladığı eser ve hizmet siyaseti yolculuğunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkenin her karış toprağına ulaşacak şekilde sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, bununla kalmadıklarını, Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki konumunu, medeniyetin ve tarihin mirasına uygun seviyeye yükselttiklerini kaydetti.

Erdoğan, her günü, her anı, her aşaması zorlu uğraşlarla geçen bu eser ve hizmet siyaseti mücadelesi sayesinde ülkeyi yeni bir çağın eşiğine kadar getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin yeniden yapılanma süreci koronavirüs salgınıyla hızlanırken biz Türkiye olarak hedeflerimizden şaşmadan mücadelemizi sürdürme başarısını gösterdik. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu salgının ilk günlerinden itibaren sağlık başta olmak üzere temel hizmetleri vatandaşlarına sunmakta zorluk çekerken biz her vatandaşımızın yanında yer aldık. Hatta bununla da kalmadık coğrafyamızın dört bir yanındaki dostlarımıza da el uzattık. Son kabine toplantısının ardından milletimizle detaylıca paylaştığımız şekilde hibe ödemeleri, destek programları ve borç erteleme uygulamalarıyla toplamda 655 milyar liralık bir kaynağı bu dönemde milletimizin emrine verdik. Dünyadaki ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalışırken biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık. Hepsinin yanında olduk."

"Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışını son 14 ayda gerçekleştirdik"

Erdoğan, milletin sağlığını korumak için titizlikle geliştirdikleri tedbirleri üretimin, istihdamın, ihracatın, büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladıklarını ve uyguladıklarını dile getirerek, bunun bir verimlilik projesi olduğunu vurguladı.

Bu verimlilik projesini her alanda başardıklarını ve başarmaya da devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, bunları yaparken yatırımları da ihmal etmediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos'unda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik." ifadelerini kullandı.

Sağlık alanındaki en büyük kapasite artışlarını, her biri ayrı güzelliğe sahip hastanelerin inşasını ve açılışını salgın döneminde, son 14 ayda gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, diğer alanlardaki yatırımları da yavaşlatmak bir yana hızlandırdıklarını anlattı.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun pek çok kesimini bu dönemde tamamlayıp hizmete sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin dört bir yanında köprüleri, yolları, barajları, tünelleri, hastaneleri, okulları, fabrikaları, toplu konut projelerini, spor tesislerini savunma sanayi ürünlerini bu dönemde ülkemizin hizmetine verdik. Hukuktan ekonomiye kadar pek çok alanda hazırladığımız reformları yine bu dönemde milletimizle paylaştık ve hemen ardından da paketler halinde uygulamaya geçirmeye başladık. Bu arada Yargı Reform paketlerimizin dördüncüsünü yakında Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle istikrar ve güven iklimini garantiye alan ülkemizi inşallah geleceğimize çok daha güvenle bakabileceği yeni ve sivil anayasasına da Cumhur İttifakıyla başlattığımız çalışmayla birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak, STK'larla birlikte milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da inşallah kavuşacağız."

"Bu tablo birilerine rahatsızlık veriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye'yi salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına sokma kararlılığını sürekli ifade ettiklerini belirterek, bu tablonun dışarıda ve içeride birilerine rahatsızlık verdiğini söyledi.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzunca bir dönem ülkemizi darbelerle, vesayet oyunlarıyla, terör örgütleriyle, siyasi ve toplumsal mühendislik yöntemleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden rahatsız hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar biz kararlılıkla bu yola devam edeceğiz. Kendileri dışarıda, yıllarda kullandıkları figüranları da içeride yeni Türkiye'nin yükselişinin önünü kesmek için bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, bir yerde bir adım atacaksın, önünüze dikilirler. Gidin, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok. O zaman bırakın da biz rahat çalışalım. Çünkü bizim yapacağımız daha çok işler var. Alt yapıda yapacaklarımız var, sağlık tesislerimiz var, okullarımız var, adalet, bu noktada atacağımız adımlar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarla beraber ulaşımda, enerjide, dış politikada attıkları ve atacakları adımlar olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Çekilin önümüzden de şöyle rahat ve hızla çalışmaya devam edelim. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler. Darbecilerden terör örgütlerine, ekonomik tetikçilerden çetelere kadar ellerine geçen her aracı bu doğrultuda seferber ettiler. Hamdolsun ne yaparlarsa yapsınlar başaramadılar, başaramayacaklar."

"Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kıbrıs 'ta arazilere verim getirecek sulama iletim tesisleriyle ilgili törene canlı bağlantıyla katılacağını belirterek, durmadan yola kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Milletin büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımlarını salgın sonrasında hızlandıracak siyasi ve ekonomik alt yapıyı kuracak projeleri birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, ülke için yapacak daha çok hizmetleri olduğunu, inşa edecek daha çok eser olduğunu belirtti.

Gençlere bırakacakları en büyük eser olan 2053 Vizyonu için kat edilmesi gereken daha çok mesafe olduğunu vurgulayan Erdoğan, Sultan Alparslan'ın bin yıl önce açtığı yolda, Osmangazi'nin 722 yıl önce diktiği çınarın izinde, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbul surlarına diktiği sancağın gölgesinde, Gazi Mustafa Kemal'in 98 yıl önce emanet ettiği Cumhuriyetin kollarında maziden atiye kurdukları köprüyü aşkla, şevkle, heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlı olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, milletin, cumhurun kendilerine gösterdiği istikametin bu olduğunu belirterek, "Üç kıta, yedi iklimde gözünü ve kalbini bize dikmiş kardeşlerimizin beklentisi budur." dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki oturuma değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dışişleri Bakanımız ve birlikte hareket ettiğimiz Dışişleri Bakanlarımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dönem başkanı olan milletvekilimiz Volkan Bozkır Bey'in başkanlığında başarılı bir oturumu hamdolsun dün gerçekleştirdiler ve bunu gerçekleştirirken oradan bir şeyi haykırdılar. Neydi o? Filistin 'in 1947'den itibaren topraklarının bu terör devleti İsrail tarafından nasıl işgal edile edile bugünkü bir parça Filistin toprağına döndüğünü anlattılar. Anlatacağız, durmayacağız. Hele hele bu haritaları göstererek anlatacağız. Çünkü bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım."

Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği, bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur. Bizi yeniden kısır çekişmelerin, dar kalıpların, sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere bunca yıldır eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Ama buradan bir şey hatırlatıyorum, şunu bilin, tüm dünya mazlumları, güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Kazandığımız her mücadele, bozduğumuz her tuzak, geride bıraktığımız her safra, aydınlık geleceğimizin önündeki perdeyi biraz daha aralamaktadır. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye'nin üzerinde doğan kutlu güneşi de görmek bizlere nasip olacaktır."

"Yol medeniyettir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışı yapılan bölümünün hayırlı olması dileğinde bulundu. Hasdal Kışlası'nda yedek subaylık yaptığını anlatan Erdoğan, "Burada da önemli bir kavşağın düzenlenmesini ve açılışını yapıyoruz. Tüm milletimize hayırlı olsun inşallah. Unutmayın yol medeniyettir. İşte medeniyete giden bu yolculuğumuzda da bu güzel yolları açmak hamdolsun bizlere nasip oldu, nasip oluyor." dedi.

Bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüklenici firmayı da kutladı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından Osmanlıca "Yol medeniyettir" yazılı bir tablo hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabloyu aldıktan sonra, "Bu medeniyet yolculuğunda güzel milletimize daha çok hizmetler vereceğiz. Hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Törende Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu tarafından bağışlanan 50 bin fidanın sertifikası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kuzey Marmara Otoyolu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından bir süre makam aracını kullandı.