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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

27 Mayıs 2021 Perşembe - 17:25 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 17:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


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