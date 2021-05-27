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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
27 Mayıs 2021 Perşembe - 17:25 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 17:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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