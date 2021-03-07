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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi!

07 Mart 2021 Pazar - 19:21 | Son Güncelleme : 07 03 2021 - 19:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir insanlık suçu olarak gördüğüm, kadına yönelik her türlü fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.Aile ve toplum yapısının temel direği olan kadınların eğitimden  sanata, ekonomiden siyasete tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok  önemsediğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
 
"Ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşımak, hedeflerimize  ulaşmak için kadınıyla erkeğiyle bütün bir millet olarak omuz omuza geleceğe  yürüyeceğiz. Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan,  bugün de mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan bütün kadınlarımızla gurur  duyuyorum. Ayrımcılık, hak gaspı ve şiddet başta olmak üzere aile, eğitim, iş ve  toplum hayatında kadınlarımızın karşı karşıya kaldığı meselelerin çözüme  kavuşturulması için birçok hukuki ve idari reform ile çok ileri düzenlemeleri  hayata geçirdik. Bir insanlık suçu olarak gördüğüm kadına yönelik her türlü  fiziki ve ruhsal şiddeti ve ayrımcılığı bir kez daha en sert şekilde kınıyorum.  Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz  mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz."
 
Açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda kadına yönelik şiddetle  mücadeleyi güçlendirecek adımlara yer verdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, mesajında, "Diğer taraftan aile yapımızı ifsat etmeyi amaçlayan her  türlü girişim ve söylemin de karşısında durmaya, kadın ve erkek bir bütün olarak  ailenin kutsiyetini korumaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar  Günü'nü tekrar tebrik ediyor, annelerimizi, eşlerimizi, kız çocuklarımızı,  kardeşlerimizi, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınları sevgiyle, saygıyla  selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.
 

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