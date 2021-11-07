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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a sert tepki!

07 Kasım 2021 Pazar - 20:37 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 20:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi. Erdoğan, "İYİ Parti’den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Partisinin başındaki hanımefendinin yapması gereken, milletvekilliğine son vermektir. Yapamıyorsa bu demektir ki ona iştirak ediyor. İYİ Parti’den malum bir kişinin, üstelik bir Şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkkan şehit
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