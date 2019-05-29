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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı

AA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un Fethi mesajı yayınladı.


Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve  İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında,  "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin  566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad  olsun." ifadelerini kullandı.

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