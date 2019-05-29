Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi mesajı

Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun!

Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun.#29Mayıs1453 pic.twitter.com/cWt9FqA4UZ