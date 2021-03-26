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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da kritik görüşme!

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 19:05 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 19:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyareti sona erdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi  Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle  görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
 
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da yer aldı.
 
Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye  düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkilerin tüm  yönleriyle gözden geçirildiği, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik  adımların ele alındığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve  uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
 
Öte yandan, Vahdettin Köşkü'nün girişine Libya bayrağı çekilirken,  Erdoğan, el-Menfi ve El Lafi ile fotoğraf da çektirdi.
 
  
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Yunus el-Menfi
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