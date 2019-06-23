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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimiyle ilgili açıklama

AA |  23 Haziran 2019 Pazar - 21:11 | Son Güncelleme : 23 06 2019 - 21:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 23 Haziran seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrıresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.
 
Erdoğan, "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.
 

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