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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na mesaj: Tuzaklarına düşmemeliyiz

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:03 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 10:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu 4'ncü Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.
Erdoğan, "Müslümana yakışan basiret ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara düşmememiz gerekiyor. Bu kutlu mücadelede hepimize, özellikle istikbalimizin teminatı olan siz Müslüman gençlere çok önemli görevler düşüyor. İhtilafları değil ittifakları, husumeti değil muhabbeti güçlendirmeliyiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müslümanlar, hem  kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına  artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini  daha fazla yükseltmelidir." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu 4'üncü  Genel Kurulu'na video mesajla katıldı.
 
Genel Kurulun başarılı geçmesini dileyen, gençler ve tüm İslam alemi  için hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, İslam dünyasının farklı  köşelerinden bizzat veya çevrim içi olarak Genel Kurul'a katılan gençlere  seslendi.
 
İnsanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine şahitlik  edildiğini belirten Erdoğan, dünya gündemini sürekli meşgul eden güvenlik  sorunları, terör faaliyetleri ve salgın hastalıkların, özlemi çekilen huzur  ortamının tam anlamıyla sağlanmasına izin vermediğini söyledi.
 
İnsanlığın tamamını tehdit eden bu sorunların, maalesef en çok da  İslam coğrafyasında derin izler bıraktığına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Suriye'den Afganistan'a geniş bir coğrafyada çatışmalarla, göçle,  yoksullukla ve hastalıklarla boğuşan Müslümanlar, bir taraftan da özellikle Batı  toplumunda yükselen İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele etmek  zorunda kalıyor. Hemen her gün, güya demokrasinin beşiği olarak gösterilen  ülkelerde, inancı, başörtüsü, kılık-kıyafeti sebebiyle tacize uğrayan,  ayrımcılığa maruz kalan bir kardeşimizin haberini alıyoruz. Aynı şekilde,  ülkelerindeki istikrarsızlıktan dolayı göç ederken çölde veya denizde hayatını  kaybeden mazlumların acısıyla yüreğimiz dağlanıyor. Bir tarafta açlığın, savaşın  ve aşırı yoksulluğun olduğu, diğer tarafta lüksün, sefahatin, sömürünün hüküm  sürdüğü bu adaletsiz düzenin daha fazla devam etmesi mümkün değildir."
 
"Hiçbirimizin bu kötü gidişatı uzaktan seyretme lüksü yoktur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde ve her fırsatta "Dünya  beşten büyüktür." diyerek küresel adaletsizliğe dikkati çektiğini vurgulayarak  "Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker ile emredilmiş insanlar olarak  hiçbirimizin bu kötü gidişatı uzaktan seyretme lüksü yoktur. Müslümanlar, hem  kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına  artık sorumluluk üstlenmeli, şahit oldukları adaletsizlikler karşısında seslerini  daha fazla yükseltmelidir." dedi.
 
Bunun yolunun da öncelikle İslam kardeşliğini tesis etmekten,  emperyalistlerce sürekli harlanan fitne ateşini söndürmekten geçtiğini belirten  Erdoğan, "Vahdet olmadan rahmet olamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Aynı  mukaddes kitaba inanan, aynı Peygamberin ümmeti olan, her gün 5 defa aynı kıbleye  yönelen gönüllere set çekilemeyeceğinin de farkındayız. Müslümana yakışan basiret  ve ferasetle hareket ederek emperyalistlerin bizleri çekmek istedikleri tuzaklara  düşmememiz gerekiyor." diye konuştu.
 
"Hak ve adalet mücadelesinde, hukuk ve meşruiyetten asla  sapmamalıyız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kutlu mücadelede, herkese,  özellikle de istikbalin teminatı Müslüman gençlere çok önemli görevler düştüğünü  vurgulayarak şunları kaydetti:
"İhtilafları değil, ittifakları, husumeti değil, muhabbeti  güçlendirmeliyiz. Müslümanlığımızın, kardeşliğimize verdiğimiz önem kadar  olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Hem kendimiz hem de mazlumlar adına  yürüttüğümüz hak ve adalet mücadelesinde, teröre bulaşmamalı, şiddete prim  vermemeli, hukuk ve meşruiyetten asla sapmamalıyız. Mescide girdiğinde 'zikir  halkası' yerine 'ilim halkasına' oturmayı tercih eden bir Peygamber'in ümmeti  olarak ilmi ve akademik çalışmalara öncelik vermeyi sürdürmeliyiz. Sizleri  siyasette, akademide, sporda, ticari ve sosyal hayatta çok daha aktif rollerde  görmek istiyoruz. Hiç kimsenin aramıza girmesine etnik, mezhebi veya kültürel  farklılıklar üzerinden sizleri bölmesine müsaade etmemenizi bekliyorum. Sizlerin  gayreti, sizlerin samimi çaba ve dualarıyla ümmetin yarınlarının bugünlerinden  çok daha iyi, daha müreffeh olacağına inanıyorum. Rabb'im hepimizin, hepinizin  yardımcısı olsun diyorum. Sizlerden ülkelerinize döndüğünüzde tüm  vatandaşlarınıza, özellikle genç kardeşlerime selamlarımı iletmenizi rica  ediyorum."

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