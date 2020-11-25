Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. İSEDAK toplantısına canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

(Kovid-19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı.

Mevladan bizi bu virüs musibetinden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Merhum Şeyh Sabah uzlaştırıcı şahsiyeti ile tüm bölgeye etki etmiş önemli bir liderdi.

Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz.

Dış ticaretimizin salgın sürecinde ağır tahribat yaşamaması için ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız.

İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız.

İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür.

İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır.

Milyonlarca insanımızın hak ve hukukunu, kifayetsiz siyaset çilerin ihtiraslarına kurban edemeyiz.