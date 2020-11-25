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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında önemli açıklamalar

25 Kasım 2020 Çarşamba - 13:53 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 14:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. İSEDAK toplantısına canlı bağlantı ile katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 36. İSEDAK toplantısına canlı bağlantı ile katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;
 
(Kovid-19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden  tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı.
 
Mevladan bizi bu virüs musibetinden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Merhum Şeyh Sabah uzlaştırıcı şahsiyeti ile tüm bölgeye etki etmiş önemli bir liderdi.
 
Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim  ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber  etmeliyiz.
 
Dış ticaretimizin salgın sürecinde ağır tahribat yaşamaması  için ticareti teşvik edici ve kolaylaştırıcı önlemleri devreye sokmalıyız.
 
İstanbul Tahkim Merkezi'nin kurumsal yapısını  tamamlayabilmesi için gerekli kurulların teşekkülünü hızlandırmalıyız.
 
İslam ve Müslüman düşmanlığı, kimi Avrupa ülkelerinde bizzat  devlet başkanı seviyesinde himaye edilen bir politikaya dönüşmüştür.
 
İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı ile mücadele etmek, o  topraklarda yaşayan kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.
 
İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'daki Musevilere karşı  yürütülen linç ve nefret kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap  olmaktadır.
 
Milyonlarca insanımızın hak ve hukukunu,  kifayetsiz siyasetçilerin ihtiraslarına kurban edemeyiz.
 
Hukuk ve demokrasi içinde uluslararası  platformları da kullanarak Batı'yı veba gibi saran kültürel ırkçılıkla mücadele  etmek durumundayız. Hiç şüphesiz bunun yolu da güç birliği yapmamızdan  geçiyor.
 
Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut  ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa  bırakacaktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan erdoğan İSEDAK
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