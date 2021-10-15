Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları açıklaması: Fetret dönemini biz sonlandırdık

Merhum Menderes'in 1950 seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ilk icraati ezanın aslı gibi okunmasıdır. Diğeri ise imam hatip okullarının açılmasıdır. Dönemin CHP bürokrasisi imam hatipleri açtırmamak için ayak sürümüştür.

İmam hatipler 28 Şubat döneminde vesayetçilerin hedefi olmuş, kat sayı zulmüyle üniversite hayallerine set vurulmuştur. 2011 yılında kat sayı uygulamasını kaldırarak, 1 sene sonra da 4+4+4 uygulaması ile orta okul kısmını açarak imam hatiplerin fetret dönemini hamdolsun biz sonlandırdık.

İmam hatip mezunuyum, çocuklarımı imam hatipte okudum. Ama imam hatipçi olmadım. Tüm okullara seferber olduk. Bütün okullarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz.

Bu hikaye, senelerce ülkesinde özyurdunda parya muamelesi gören aziz milletimizin de hikayesidir. Bu hikaye üniversite kapılarında başörtülü oldukları için içeri alınmayan kızlarımızın da hikayesidir. Kat sayı zulmüne uğrayan gençlerimizin hikayesidir. Göbeğini kaşıyan diyerek tahkir edilen Anadolu insanımızın hikayesidir.

Bu hikaye azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen meşruiyetten ayrılmayan sessiz çoğunluğun da hikayesidir. Biz 40 yıldır bu hikayeyi yeniden yazmak için zorlu bir mücadele yürütüyoruz.

Taşeron haline getirdikleri eli kanlı yapıları üzerimize salarak Türkiye'yi istikrarsızlığa sürüklemek istediler. Gezi bahanesi ile sokaklarımızı kana bulamaya çalıştılar. Bunlar meşru hükümeti devirmeye çalıştılar. Çukur ve Hendek terörü ile vatan topraklarına göz diktiler.

Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bunların hepsinin üstesinden geldik. Milletin sandıka verdiği emaneti ne terör örgütlerine ne de kifayetsiz muhterislere asla bırakmadık. Zalimler karşısında asla boyun eğmedik.