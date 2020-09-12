12 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.33 EURO 8,8630 0.65
USD 7,4770 0.37 ALTIN 466,870 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'nde önemli açıklamalar

12 Eylül 2020 Cumartesi - 16:40 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 16:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Adası'nda düzenlenen Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Adası'nda düzenlenen Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ekonomik faturalarından ziyade darbelerin asıl  etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır.
Türkiye'nin demokrasi mücadelenin aynası işte  bu (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının  da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata  geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan  kaldırdık.
 
15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine  asla unutamayacakları bir ders verdik.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan diploma erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.