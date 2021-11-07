Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hudut kartallarına güven mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut kartallarına hitap ederek, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir. Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum" dedi.

6. Hudut Tugay Komutanlığı sancağını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ın katıldığı törenle teslim aldı.

Başkale ilçesindeki 6. Hudut Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen "sancak tevdi töreni" Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin alandaki yerlerini almasının ardından başladı.

Sancağın platformdaki yerini almasını müteakip saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

"SANCAK BİZİM KUTSALLARIMIZ ARASINDA EN ÖNEMLİ YERİ TUTAN BİR DEĞERİMİZDİR"

Sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir" diye konuştu.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: