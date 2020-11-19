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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret

19 Kasım 2020 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 12:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in Eyüpsultan'daki kabrini ziyaret ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.

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Ahmet Kekeç Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs
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