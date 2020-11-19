Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Mezarlığı'na giderek, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in mezarını ziyaret etti.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret
19 Kasım 2020 Perşembe - 12:35 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 12:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in Eyüpsultan'daki kabrini ziyaret ediyor.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden yazar Ahmet Kekeç'in kabrine ziyaret
- TSK'dan 5 bin 587 personel ihraç edildi
- Koronavirüs tedavisi gören iş adamı hayatını kaybetti
- ABD'de ölen bir profesör 40 yıl çalıştığı üniversiteye 350 bin dolar bıraktı
- Polonya Başbakanı Morawiecki, Avrupa Birliği'ni oligarşiye benzetti
- Doğal gazda yeni dönem! İlk kez...