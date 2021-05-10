Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri es-Sabah ile telefonda görüştü. Her iki görüşmede de, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ayrı ayrı görüştü.

Gündem İsrail terörü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki görüşmede de, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için birlikte çalışmak gerektiğini belirtti.

İsrail'in Filistinlilere saldırıları

İsrail güçleri Gazze şeridine hava saldırısı başlattı. Filistinli yetkililer, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti. 65 kişi yaralandı.

Öte yandan akşam ve teravih namazlarının ardından Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırı düzenlendi. Saldırılar sırasında atılan bombalar avludaki bir ağacı yaktı.