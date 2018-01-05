Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı yaptı. Toplantının soru cevap bölümünde Fransız gazetecinin MİT tırları sorusunu imalı bir şekilde sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransız gazetecinin 'Suriye'de savaşan kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı pişman mısınız' sorusu üzerine) Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Çünkü o operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda onlar içeride, hapisteler şu anda ve operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara yönelik, kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi, nereye neyi taşıyacağı gibi yetkileri, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin tır Suriye'ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun?"
Soruyu soran muhabirin ise Fransız Canal Plus televizyonunun Laurent Richard olduğu ortaya çıktı.