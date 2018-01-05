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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gazeteciye sert yanıt

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 19:27 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 23:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı basın toplantısında Fransız gazeteciye sert cevap verdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı yaptı. Toplantının soru cevap bölümünde Fransız gazetecinin MİT tırları sorusunu imalı bir şekilde sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert tepki geldi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fransız gazetecinin 'Suriye'de savaşan  kişilere bu kadar silah göndermiş olmaktan dolayı  pişman mısınız' sorusu  üzerine) Suriye'ye kim silah gönderdi? Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun. Çünkü o  operasyonu yapanlar FETÖ'nün savcılarıydı. Şu anda onlar içeride, hapisteler şu  anda ve operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlara  yönelik, kamyonlarla silah taşıma vesaire gibi, nereye neyi taşıyacağı gibi  yetkileri, hakkı vardır. Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika'nın 4 bin  tır Suriye'ye şu anda getirmiş olduğu silahları niye sormuyorsun?"
 
Soruyu soran muhabirin ise Fransız Canal Plus televizyonunun Laurent Richard olduğu ortaya çıktı.
 

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