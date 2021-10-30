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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de peş peşe kritik görüşmeler

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 18:41 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Roma'da düzenlenen G20 Liderler zirvesinde diğer devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Ruthe ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.


Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.
 
Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. 
 
İLK GÖRÜŞME İTALYA BAŞBAKANI İLE
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında ilk olarak İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
 
 
AB KOMİSYONU BAŞKANI İLE GÖRÜŞME
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
 
 
HOLLANDA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler  Zirvesi temasları kapsamında, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi kabul etti. 
 
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme,  30 dakika sürdü.
 
 
ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler  Zirvesi temasları kapsamında, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüştü. 
 
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme,  30 dakika sürdü.
 
  
"ERDOĞAN İLE BIDEN 1-2 GÜN İÇİNDE GÖRÜŞEBİLİR"
 
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'ten Büşra Arslantaş'a açıklamalarda bulundu. G-20 Zirvesi'nde terörle mücadele ve göçün gündemde olacağını söyleyen Kalın, "Biden ile görüşme 1-2 gün içinde olabilir. Roma'da da görüşme olabilir. Birleşik Krallık'ta görüşme meydana gelebilir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20
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