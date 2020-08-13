Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Yunanistan açıklaması

Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda karşımızda CHP'yi bulduk. Rahmetli Erbakan hocamız gibi, rahmetli Özal gibi... Menderes gibi... Karşımızda hep yasakçı CHP'yi bulduk.

YAPTIKLARIMIZI CHP'NİN TAKOZ SİYASETİNE RAĞMEN BAŞARDIK

Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz siyasetine rağmen yaptık. Gezi olaylarında milletin iradesine kasteden çapulculara milli iradeyi bırakmadık. Onlar ise çapulcuların arkasında olmaya devam etti. 15 temmuz da bağımsızlığımıza hamle yapan FETÖ'cü şerefsizlere boyun eğmedik. Hendek lerde milletimize açtıkları çukurlara Allah'ın izniyle onların kendilerini gömdük.

FETÖ İÇİN NÖBET TUTANLAR KARŞISINDA HEP AK PARTİ'NİN ÇELİK İRADESİNİ BULDU

FETÖ paçavraları önünde sabahlara kadar nöbet tutanlar, 15 temmuz gecesi tankların arasından kaçıp belediye başkanına sığınanlar her defasında kaybettiler karşılarında bizi buldular.

AK Parti'nin çelik iradesinin karşısında duramadılar. Çıktığımız yolda hamdolsun alnımız ak başımız dik şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

Allah ömür verdikçe 19 yıldır olduğu gibi milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Akşam nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi paylaşacağız.

DOĞU AKDENİZ...

Bu akşam sayın Merkel ve AB konsey başkanıyla ile bir görüşmem olacak.

CHP GENEL BAŞKANI HALEN O GECEYİ AÇIKLAMADI

CHP Genel Başkanı 15 temmuz gecesine dair karanlık noktaları aydınlatmak yerine darbecileri aklamayı seçti. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen o gece darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini halen açıklamadı. Ne kadar kaçarsa kaçsın. hakikatler er ya da geç gün yüzüne çıkar.

AYASOFYA İÇİN SONSUZ HAMD EDİYORUZ

86 yıl sonra Ayasofya 'yı cuma namazı ile yeniden ibadete açtık. Rabbimize bu rüyayı gerçekleştirdiği için binlerce kez hamd ediyorum. Yıllar süren haykırışlarımız buna şahit. Evet yıllar sonra tekrar açılmış olması bizler için mutlulukların en büyüğü. Tabi kimler memnun kimler değil konusu da bunun en önemli yanı.

ONLAR SÖMÜRGE İÇİN BİZ İNSANİ VAZİFEMİZ GEREĞİ LÜBNAN'DAYIZ

Kızılay'ın uzman ekipleri Lübnan'da hastanelerde sağlık hizmeti veriyor. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak biz Lübnan'dayız. Macron filan bunlar sömürgeciliği kovalıyor. Biz insani ve islam i vazifemizi yerine getiriyoruz. Zaten Lübnan'da halkın heyetimizi karşılama biçimi bunun en güzel göstergesi olmuştur.

KİMSENİN HAKKINDA GÖZÜMÜZ YOK, KİMSEYE DE HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ