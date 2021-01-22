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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş restoranlar, aşı ve erken seçim açıklaması

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 13:58 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 15:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa yani onayı çıktı Çin'den. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek. Restoran işletmeciliği konusunda ise, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Cumhur İttifakı olarak kesin bir tarih vardır, o tarih de Haziran 2023'tür." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı  konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den,  büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek ve  bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu huzurevlerinde vesaire  kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada yine Bilim Kurulu'nun  yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen belirlenerek, o kademe  çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem  Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
 
Bir gazetecinin, "85 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı  ve devam ediyor. 2. parti aşıların ne zaman gelmesi bekleniyor?" sorusu üzerine  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı  çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10  milyon gelecek ve bu yaş grubunu sizler de ifade ettiniz, bu yaş grubu  huzurevlerinde vesaire kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Tabii bu arada  yine Bilim Kurulu'nun yapacağı çalışmayla birlikte de kademelendirme aynen  belirlenerek, o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek."
 
 
Erdoğan, "Kısıtlamalarla alakalı olarak, restoran sahiplerinin bir  talebi vardı, sıkı kurallara uyarak tekrar açılmak istediklerini söylediler.  Değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusuna da  şu yanıtı verdi:
"Restoran işletmeciliği konusu ise bu konuyla ilgili olarak da kabine  toplantımızda inşallah bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü  endişelerimiz var maalesef her ne kadar 'sıkı tutacağız' diyorlarsa da daha önce  de bunlar söylendi, maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu  başarılı süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, o riski  almak istemiyoruz. Diyoruz ki bu süreci dikkatle yürütelim, başarılı bir şekilde  yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, o verilere göre de gerekirse bir  esneme yapılabilir."
 
 
"Kesinleşmiş bir tarih vardır ve bu tarih de Haziran 2023'tür"
Erdoğan, bir gazetecinin, "Geçen cumartesi günü Milli Görüş'ün önemli  isimlerinden Nedim Urhan'ı ziyaret ettiniz. Ziyaretinize ilişkin pek çok yorum  yapıldı. Seçim takvimine göre seçim 2023 gözüküyor ama genellikle muhalefet  kanadından daha erken olacağına dair söylemler var. Bu konuda neler söylersiniz?"  şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:
"Bu konuyla ilgili daha önceleri de açıklamalarımı yaptım.  Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde  değiliz. Bizim şu andaki tablo, takvim haziran 2023'tür. Haziran 2023'ten önce  böyle bir erken seçim filan, falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş  demokrasilerde aklınıza estiği zaman bir erken seçime gidilmez. Bu erken seçim  yaygaraları vesaire, bunlar tamamen oturmamış ama kendilerine acaba bir yerden ne  elde edebiliriz gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey  kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih  vardır ve bu tarih de Haziran 2023'tür."
 
 
"Reform paketiyle ilgili kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuna açıklanacağı belirtilen reform  paketinin bir takvimi olup olmadığı ve pakette nelerin bulunduğuna ilişkin soru  üzerine, "Bu reform paketiyle ilgili biz kendi içimizde zaten çalışmalarımızı  yaptık. Bu hafta içerisinde de yine özellikle insan hakları evrensel  beyannamesiyle ilgili onu da baz alarak eylem planımızı aramızda konuştuk.  Değerlendirmelerimizi yaptık ve ekonomiyle ilgili olan çalışmalarımızı da  yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili açıklamamızı, tarihi  de açıklamak suretiyle inşallah yaparız." diye konuştu.
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaret  anımsatılarak, "Akar ziyaret sonrasında Sincar'daki teröristleri işaret ederek  'Eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız.' demişti. Bunu  Sincar'a yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz?" şeklindeki  soru üzerine Erdoğan, ortak operasyonları zaten her zaman yapmaya hazır  olduklarını söyledi.
 
 
Erdoğan, ancak açıklamak suretiyle bu operasyonların yapılamayacağını  belirterek, "Her zaman benim bir sözüm var. Nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz.  Olay budur." ifadelerini kullandı.
 
"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yakın zamanda Avrupa  semalarında da Türkiye'den satın alınan Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu  göreceğiz." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Bu bakanımızın şu anda Avrupa'dan bazı siparişlerin gelmesi sebebiyle  yapmış olduğu bir açıklamadır. Şu anda tabi bu tür bazı görüşmeler yapılıyor. Bu  görüşmeler henüz bu kurumlarımızla herhangi bir kesin anlaşmaya bağlanmış değil.  Ama bağlandığı anda da tabi bu Batı ülkeleri gerek Bayraktar'dan gerek Anka'dan  bu siparişleri aldığında kendi ülkelerinde bunları değerlendirecektir."
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı Recep Tayyip Erdoğan
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