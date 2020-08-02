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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş psikoloji eğitimi talimatı

02 Ağustos 2020 Pazar - 13:12 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 13:17

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün çeşitli uzmanları arayarak psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldığını ve açıköğretim konusu da dahil olmak üzere rapor hazırlanması için talimat verdiğini duyurdu.


İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın psikoloji eğitiminin sorunları hakkında rapor pazırlanması talimatı verdiğini duyurdu. 
 
İşte Altun'un o paylaşımı:
 
Sayın Cumhurbaşkanımız dün çeşitli uzmanları arayarak Psikoloji eğitiminin sorunları hakkında bilgi aldı ve açıköğretim konusu dahil olmak üzere Psikoloji eğitimi hakkında ivedi bir rapor hazırlamaları için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat verdi.

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