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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş koronavirüs aşı açıklaması: Evelallah sapasağlamım

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 14:03 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 15:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Dün yaptırdığı koronavirüs aşısıyla ilgili gelen "Yan etkisi var mı?" sorusuna "Evelallah sapasağlamız. 28 gün sonra ikinci dozu inşaAllah olacağım" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptırdığı  Kovid-19 aşısının şu anda herhangi bir yan etkisinin söz konusu olmadığını  belirterek, "Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra, bir gün gitti. İkinci aşımızı  olacağız." dedi. 
 
Erdoğan, cuma namazını kıldığı Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan  Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Dün yaptırdığı Kovid-19 aşısının bir yan etkisi olup olmadığı  yönündeki soru üzerine Erdoğan, "Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil.  Evelallah sapasağlamım." dedi.
 
Erdoğan, 28 gün sonra aşının ikinci dozunun yapılacağının  hatırlatılması üzerine, " 28 gün sonra, bir gün gitti. İkinci aşımızı  olacağız." ifadelerini kullandı.
 
 
Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içindeki dolaşımda aşı  pasaportu olması yönündeki talebinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, bunun kendi  açılarından da değerlendirilecek bir konu olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, "Özellikle uluslararası diplomasi noktasında  değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak,  böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle  masaya yatırıp konuşmamız lazım, nedir, ne değildir diye." şeklinde konuştu.
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile 25 Ocak'ta bir  görüşme gerçekleşecek. AB ile de ilişkileri rayına oturtmak istiyoruz demiştiniz.  Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz. Yunanistan ile Doğu Akdeniz, Ege  meselesi, Kıbrıs meselesi mi konuşulacak?"  şeklindeki soru üzerine, "1963'ten  beri biz AB ile olan münasebetlerimizi, ilişkileri hep olumlu istikamette  götürmenin gayreti içindeyiz. Ne yazık ki bugüne kadar AB bizlere verdiği sözleri  hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz." dedi.
 
 
Gerek Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gerek AB ülkeleriyle olan  gelişmeler gerek AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula  von der Leyen, gerek Almanya'nın dönem başkanlığında Şanşölye Merkel ve İngiltere  Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmeleri hatırlatan Erdoğan, ikili  görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.
 
Erdoğan, "Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Sayın Miçotakis'le bir  görüşme talebi bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Bu  arada Dışişleri bakanlarımızın görüşmeleri olmuştur. Bizde bu istikşafi  görüşmeler başlatılabilir dedik. Şimdi gerek özel temsilcilerimiz ardından Sayın  Başbakan'la benim yapabileceğim bir görüşme. Bunların adımlarını atabiliriz,  dedik. Gelişmeler bu istikamette." değerlendirmesini yaptı.
 
"Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke  belirleyemez"
Bir gazetecinin "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile S-400  alımının ikinci paketine dair görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Amerika  Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimde bu konuda Türkiye'ye karşı bir tepki  olduğu da dile getiriliyor. Bu konuda değerlendirmenizi alabilir miyiz?" sorusu  üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Bizim savunma sanayine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke  belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır. Şu anda biz malum  Rusya Federasyonu ile S-400'lerde birinci paketi halletmiştik. Şimdi de ikinci  paket daha önce yaptığımız görüşmeye dayalı olarak devam ediyor. Bu konuyla  ilgili ay sonu zaten Rusya ile görüşmelerimiz olacak, birçok konuda, sadece  savunma sanayi değil, bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz tekrar.  Biden yönetiminin bu noktada ne diyeceği vesaire bunları bilmeyiz ama bizim  bildiğimiz tek şey var, o da Trump döneminde olduğu gibi biz bir defa kendi  savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Bizim tek  şeyimiz var şu anda biliyorsunuz o da biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak  da NATO'da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.  Bu konuyla ilgili olarak her şeyden önce malum bizim F-35'ler konumuz var. Bu  konuda biz çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde F-35'ler ne yazık ki hala  verilmedi. Bu tabii uluslararası diplomaside Amerika'nın bir müttefik ülke olarak  bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştı. Temenni ederim ki Sayın Biden'in görevi  üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra çok daha olumlu adımlar  atar, bunları da yoluna koyarız."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olağanüstü durumlarda TSK'ya ait araç ve  silahların Bakanlık onayıyla polis tarafından kullanılmasına olanak tanındı ve  resmi gazetede yayınlandı. Bunu değerlendirir misiniz, böyle bir şeye neden  ihtiyaç duyuldu?" şeklindeki soruya da olağanüstü durumlarda zaten gerek polis  teşkilatının, gerekse Silahlı Kuvvetlerinin bu tür şeyleri kullanma hakkına sahip  olduğunu belirtti.
 
Erdoğan, "Bunun şu anda bir resmi gazeteyle yayınlanması  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olmuş bir adımdır. Bunlardan daha doğal, daha  tabii ne olabilir?" ifadelerini kullandı.
 
 
Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide  Sultan Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma  namazını Beşiktaş'taki Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki  konutundan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçti.
 
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel  Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali  Yerlikaya, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ile Akif Çağatay Kılıç,  İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak  eşlik etti.
 
Erdoğan, cuma namazı çıkışında bir süre yaptığı telefon görüşmesinin  ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
 
Daha sonra vatandaşları selamlayan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'na  geçti.
 

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