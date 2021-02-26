Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması! Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Hocalı katliamı asılında Ermenistan'ın kişiliğinin ne olduğunu ortaya koyması bakımından çok önemli. Bir gece kalkıp da tüm insanları maalesef tanklarla, toplarla saldırıya geçmek suretiyle yüzlerce binlerce insanın katledilmesi kabul edilebilir değil. Bu Ermenistan'ın yapısı konusunda önemli.
(Ermenistan'daki darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz mümkün değil. Askerin, adeta darbe çığırtkanlığına girmesi kabul edilebilir değil. Bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bunu Ermenistan halkı yapar, bunu da Ermenistan halkı tasarrufuna bırakmak lazım. Ermeni halkı idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür.
(Ermenistan) Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir.
Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak. Sunumdan sonra ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla, kafelerle ilgili ne yapabiliriz bunları pazartesi günü ifade edeceğim.
Bu proje benim belediye başkanlığı dönemine dayanan bir projedir. Boğazın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu, İstanbul'da yaşayan halkım gayet iyi biliyor. Bundan yıllar önce bir Romen tankerinin Sarayburnu açıklarındaki olayı, aylarca bu tanker burada yandı. Zaman zaman boğazın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz. Hala ana muhalefet yaptırmayız diyor. Neyi yaptınız ki siz? İnadına ifadesini ben İstanbul'umuza bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil, 'Çılgın Proje' diye ifade ettiğim projedir. Dünya bu projeyi de hayran hayran yerinde gelip izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi.