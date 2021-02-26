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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması! Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika kısıtlama açıklaması! Kafe, restoran ve lokantalar açılacak mı?