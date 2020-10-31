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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İzmir depremi açıklaması

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 14:22 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 16:29

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek, yaralı kurtarılanlara ise acil şifalar diledi. Erdoğan, "İzmir'deki depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza da inşallah yenilerini yapıp teslim edeceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Van'daki programının ardından İzmir'de deprem bölgesine gideceği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa  sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz." dedi. 
 
Erdoğan, Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Van 7.  Olağan İl Kongresinde konuştu.
 
Sözlerine dün İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere  Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyerek başlayan Erdoğan, 26 can  kaybı, 885 yaralı, 15 yoğun bakımda olan hasta bulunduğunu ifade etti ve İzmir  ile depremin hissedildiği şehirlerde yaşayanlara "geçmiş olsun" dileklerini  iletti.
 
"Devletimiz, deprem anından itibaren tüm bakan arkadaşlarım,  milletvekillerimiz, kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte  imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk" ifadesini kullanan  Erdoğan, enkaz kaldırma ve depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olunması  faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirildiğini bildirdi.
 
Ülkenin en doğusundan en batısına tehlikeli bir deprem kuşağı altında  olduğunun, yaşanan her sarsıntıyla bir kez daha hatırlandığını dile getiren  Erdoğan, uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok  ihmal ettiği alanlardan birinin de afetlere dayanıklı yapı inşası olduğunu  söyledi.
 
Şehirleri bir kanser gibi saran tek katlı veya çok katlı  gecekonduların acısının, afetlerde yıkım ve can kaybı olarak yaşandığını belirten  Erdoğan, Van'ın da bu acıları en derinden yaşamış şehirlerden biri olduğunu  anlattı.
 
Bundan 9 yıl önce Van'ın Erciş ve Edremit ilçelerinde meydana gelen  depremlerde 644 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 binin üzerinde kişinin de  yaralandığını hatırlatan Erdoğan, Van'ın belki de ülkede, bu çapta bir yıkımın,  bu derece hızla telafi edildiği ilk örneklerden biri olduğu ifade etti.
 
Erdoğan, "Van'da deprem sonrası 25 bin 172 konut, kamu binası, okul,  cami, sosyal tesis ile 2 bin 325 ahırı inşa ederek sahiplerine teslim ettik.   Ocak ayında yaşanan depremin ardından Malatya'da 5 bin 24 ve Elazığ'da 18 bin  868 konutun önemli bir kısmını bitirdik, kalanlarını da depremin yıl dönümüne  kadar tamamlamış olacağız.  İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza  da inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah devletimize,  milletimize zeval vermesin." diye konuştu.
 
Bugün bir kez daha Van'da olmanın, Vanlılarla kucaklaşmanın  mutluluğunu yaşadığını aktaran Erdoğan, Van'ı ve tüm ilçelerini selamladı. 
 
Erdoğan, "Canım canandan geçmez, canan bu yandan geçmez, gönül  dünyadan geçer amma ki Van'dan geçmez. Evet, yeter ki Van istesin, vermeye can  bulunur. Yeter ki Van istesin çaresizlere çare, dertlere derman  bulunur. Şairlerin övmeye doyamadığı, tarih boyunca yiğitler otağı, aslanlar  yatağı olan, Anadolu'nun kapılarının açılmasında ecdadımızla omuz omuza yürüyen  Van'ı özlemişiz.  Van, kadir kıymet bilenlerin kadrini kıymetini unutmaz." dedi.
 
Van'ın bugün bir kez daha kendilerini bağrına bastığını belirten  Erdoğan, kendilerinin de bu ilin hem kalkınma gayretlerinde hem de yaşadığı  felaketlerde hep yanında olduklarını söyledi.
 
AK Parti hükümetleri olarak Van'a her alanda en ileri hizmetleri  vermek için çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, "İnşallah, bundan sonra da Van'ı  yeni yatırımlarla, yeni projelerle, yeni hizmetlerle buluşturacağız." ifadesini  kullandı.
 
"Van'dan çok daha fazla destek bekliyorum"
Ülkenin içinden geçtiği bu tarihi süreçte AK Parti 7. Olağan  Kongresinin kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine inandığına değinen Erdoğan,  şöyle devam etti:
"Bu dönemde Van'dan çok daha fazla destek bekliyorum.  AK Parti  olarak, ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırma mücadelemizde, her destek, özellikle  de Van'ın desteği hayati öneme sahiptir.  Çocuklarımıza büyük ve güçlü Türkiye  bırakma hayalimizin, 2053 vizyonumuzla gerçeğe dönüşmesi ancak bu mücadelenin  başarıya ulaşmasıyla mümkündür.  Bunu yapacak olan da sizlersiniz, AK Parti  kadrolarıdır."
 
Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında görev almış tüm  isimlere teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce ilçe kongrelerinde görev almış olan ve bugün de  il kongresinde görev alacaklara başarı dileğinde bulundu.
 
 
"Dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor"
Dünyanın, siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin  sancılarını yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir önceki asır, yüz milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan  savaşlar, hiçbir ahlaki sınırı olmayan sömürgecilik faaliyetleri yanında  demokrasi ve özgürlük arayışlarıyla geçmişti.  Kendilerini demokrasinin ve  özgürlüklerin beşiği olarak gösteren Batı ülkelerinin faşizm, ırkçılık, yabancı  düşmanlığı gibi hastalıklarının karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini  görüyoruz.  Yıllarca çalışacak ucuz iş gücü olarak gördükleri insanların farklı  coğrafyalardan ülkelerine gelişini teşvik edenler, şimdi sığınmacı akınlarına  karşı sınırlarını kapatıyor.  Kendi siyasi ve sosyal fanatizmlerinden kaynaklanan  bu sorunlar sebebiyle, refahlarının ve güvenliklerinin tehdit altına girdiğini  görenlerin bir anda nasıl faşizm bataklığına savrulduklarını ibretle  seyrediyoruz.  Bir dinin peygamberine ve bir ülkenin yöneticisine karşı  sergilenen çirkinlikleri, özgürlük kılıfı altında savunmaya kalkanlar, en çok da  demokrasi kavramına zarar veriyor.  Avrupa değerleri diye çıkılan yolun, diğer  inançların ve toplumların sembollerine yönelik en bayağı hakaretlerin  savunuculuğuna çıkması çok acıdır."
 
Türkiye'nin, bu süreçte en çok hedefe konulan ülke durumunda olduğunu  vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Son dönemde Fransa başta olmak üzere kimi ülkelerde yükselen İslam  düşmanlığı, Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık bir zihniyetin hala  devam ettiğinin işaretidir.  Bir asır önce, elimizdeki kalan son vatan toprağı  Anadolu'daki varlığımıza dahi tahammül edemeyenler, bugün bölgemizde aldığımız  inisiyatiflere de aynı şekilde yaklaşıyor.  Dini fanatizmle İslam'a ve  Müslümanlara, ırkçı saiklerle Türklere ve diğer yabancılara nefret besleyenler,  artık bu duygularını gizleme gereği dahi duymuyor.  Şu gerçekleri gayet iyi  biliyoruz, Peygamber Efendimize edilen her hakaret, tüm Müslümanları hedef  almaktadır.  Şahsıma edilen her hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devleti  vatandaşlarının tamamını hedef almaktadır.
 
Bize yönelik saldırılar, İslam'a ve Peygamberimize olan  muhabbetimizden, ülkemize ve milletimize yaptığımız hizmetlerden kaynaklanıyor.   Hamdolsun milletimiz bu gerçeği gördüğü için birkaç istisna dışında yekvücut  olarak inancının ve ülkesinin değerlerinin arkasında yer almıştır.  Kısır politik  çıkarlar uğruna ülkelerinin ve tüm dünyanın huzurunu kaçıranlar bunun hesabını  elbette vereceklerdir.  Bugün bize düşen kendi davamıza sıkı sıkıya sarılmaktır.   Bunu da inancımızın ve kültürümüzün özünde var olan vakarla, dirayetle,  soğukkanlılıkla yapacak, asla provokasyonlara itibar etmeyeceğiz."
 
 
Bölgede ve dünyada yaşanan hemen her meselenin doğrudan Türkiye'yi  ilgilendirdiğini belirten Erdoğan, "Türkiye'nin Libya'dan Karabağ'a kadar pek çok  meselede bu derece aktif pozisyon almasının sebebi, hem kendi haklarını savunmak  hem de zor zamanlarında dostlarının yanında yer aldığını göstermektir."  ifadelerini kullandı.
 
Tüm bunları yaparken vatandaşların dertlerini ve beklentilerini de  ihmal etmediklerini vurgulayan Erdoğan, "Ekonomimizi, bir yandan koronavirüs  salgınının yol açtığı sıkıntılara bir yandan da maruz kaldığımız saldırılara  karşı ayakta tutuyoruz. İstihdamı korumak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı  yalnız bırakmamak için 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık.  Üretimi sürdürmek, esnafı ve sanatkarı ayakta tutmak, ihracatı geliştirmek için  görülmemiş kredi ve vergi teşvikleri devreye soktuk." diye konuştu.
 
"Kuşatmaya kalktılar, canımız pahasına sahip çıkarak karşılık  verdik"
İhtiyaç duyuldukça her kesime yönelik yeni destek ve teşvik paketleri  hazırlayıp, uygulamaya aldıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"Yakın çevremiz başta olmak üzere tüm dünya salgının yeni dalgalarıyla  sarsılırken Türkiye, güçlü sağlık altyapısı ve dirayetli kriz yönetimi ile bu  süreçten kendini ayrıştırmayı başarmıştır. Böyle zamanda doğru stratejiler, cesur  kararlar ve çok çalışmak, çok büyük atılımların da fırsatıdır. Ülkemizi siyasi ve  diplomasi alanında kuşatmaya kalktılar, istiklalimize ve istikbalimize canımız  pahasına sahip çıkarak karşılık verdik.
 
Ülkemizi savunma sanayiinde kuşatmaya kalktılar, kendi savunma  sanayimizi kurarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya  çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı ile veriyoruz.  Bölgemizdeki krizlerin ve salgının etkileri, bütün bunların sebebiyle belki tam  görülemiyor ama emin olun ekonomide en az siyasi özgürlüğümüzü sağlama, en az  yerli ve milli savunma sanayiini kurmak kadar önemli adımlar atıyoruz.
 
Yıllarca bu ülkeyi faiz, kur, enflasyon şeytan üçgenine sıkıştırarak  cari açığını yüksek maliyetli borçlanma ile kapatarak sömürenlerin, bütün  bunların oyunlarını birer birer bozuyoruz. Artık yolun sonuna geldiklerini  görenlerin, tüm güçleriyle saldırmalarının sebebi işte budur. Ekonomide  gerçekleştirmekte olduğumuz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların  kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir."
 
"Örnek bir Türkiye'yi milletimizle birlikte kurduk"
Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle 2023 yılına kadar bu sürecin  tamamlanmasıyla diğer alanlarla birlikte ekonomide de bambaşka bir Türkiye'yi  milletin hizmetine sunacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bunun için milletimizden  biraz daha sabır, biraz daha metanet, biraz daha gayret bekliyorum." dedi.
 
Vesayeti milletle birlikte tasfiye ettiklerini, darbecileri milletle  birlikte tepelediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ülkemizin fiziki altyapısını, 81 vilayeti ile baştan sona  milletimizle birlikte yeniledik. Temel hizmet alanlarında örnek bir Türkiye'yi  milletimizle birlikte kurduk. İnşallah bugün yürüttüğümüz tarihi mücadeleyi de  yine milletimizle, gençlerle, hanım kardeşlerimle birlikte vereceğiz ve beraberce  zafere yürüyeceğiz. Bunun için öncelikle birliğimize, beraberliğimize,  kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Biz birbirimizi para, pul,  makam, mevki için değil sadece ve sadece Allah için sevmenin bahtiyarlığına  ereceğiz. İşte bunu sağlarsak diğer tüm meselelerin üstesinden zaten geliriz."
 
 
"Yaptığımız reformlar başlı başına üzerinde günlerce konuşulacak  husustur"
Erdoğan, "Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür" sözünü anımsatarak,  bazen günlük hadiseler nedeniyle Türkiye'nin demokraside ve ekonomide nereden  nereye geldiğinin unutulduğuna dikkati çekti.
 
Unutulmaması için gittiği her şehirde AK Parti hükümetinin 18 yılda  illere kazandırdıklarını anımsattığını aktaran Erdoğan, "Demokraside, hak ve  özgürlüklerde, hukuki ve kültürel düzenlemelerle yaptığımız reformlar başlı  başına üzerinde günlerce konuşulacak husustur." diye konuştu.
 
Van'a son 18 yılda 30 milyar lira yatırım yapıldığına işaret eden  Erdoğan, bu yatırımlarla eğitimde 9 bin 523 yeni derslik inşa edildiğini anlattı.
 
Yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 500 kişi kapasiteli yurt binası  açtıklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yıl sonuna kadar 800 yatak kapasiteli yeni yurt binalarını bunlara  ilave ediyoruz. Destek merkezleri, spor salonları, kapalı yüzme havuzu, kamp  eğitim merkezi gibi 27 tesisi şehrimize kazandırdık. Şimdi ise Van'da toplam 6  millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan Çatak 15 Temmuz Şehitleri Millet  Bahçesi tamamlandı ve Vanlı kardeşlerimizin istifadesine sunuldu. Diğer 5 millet  bahçesinin ihale ve proje çalışmaları sürüyor. Sosyal yardımlarda Van'daki  ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kaynak  kullandık. Sağlıkta toplamda 1437 yataklı 17 hastane ile birlikte toplam 100  sağlık tesisi inşa ettik. Nereye? Van'a. Halen 4 sağlık tesisimizin inşası, 24  sağlık tesisimizin ihale ve proje çalışmaları sürüyor. Ulaştırmada 36  kilometreden devraldığımız Van'ın bölünmüş yol mesafesini nereye çıkardık biliyor musunuz? 570 kilometreye çıkardık. Nereden nereye..."
 
Van'daki birçok tarihi köprünün restorasyonu yapıldı
Van'daki birçok tarihi köprünün restorasyonunun yapıldığını vurgulayan  Erdoğan, "Hakkari Yüksekova ayrımı yolundaki bölünmüş yolun büyük kısmını  tamamladık. Bu güzergah üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli'nde ve Başkale çevre  yolunda çalışmalarımız sürüyor.  Van Kapıköy arasındaki demiryolunu yeniledik ve  modernize ettik." ifadesini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Van Gölü kenarına kurduğumuz tesiste, göldeki ulaşımı da hızlı ve  konforlu sağlayan 'Sultan Alparslan' ve 'İdris-i Bitlisi' feribotlarını inşa  ederek işletmeye aldık. Ferit Melen Havalimanımızı yeniledik, Edremit ve  Deveboynu iskeleleri ile Edremit tekne barınağını şehrimize kazandırdık. Gevaş  Akdamar İskelesini onardık. Van'a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettik. İnşası devam  eden Ortanca, Baklatepe  ve Yeniemek barajlarını ise en kısa sürede  tamamlayacağız. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 340 bin dekar  zirai araziyi sulamaya açtık.
 
Böylece Van'daki çiftçilerimize yıllık 109 milyon lira ilave gelir  artışı sağladık. Şu anda inşaatları devam eden tesislerle 186 bin dekar araziyi  daha sulamaya açacağız. Van'ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak için  Morgedik Barajını inşa ettik. Erciş içme suyu isale hattı ve içme suyu arıtma  tesisini hamdolsun tamamladık. Vanlı çiftçilerimize 1,5 milyar lira tutarında  tarımsal destek verdik. Sanayide Van'da teknopark ile Erciş Organize Sanayi  Bölgesini faaliyete geçirdik. Van, Tuşba, İpekyolu, Edremit, Erciş, Çaldıran ve  Muradiye'ye doğal gaz getirdik."
 
Yatırımların ilerleyen dönemde de artarak devam edeceğinin altını  çizen Erdoğan, bunun için AK Parti'nin Van'da çok daha güçlü olması gerektiğini  anlattı.
 
Erdoğan, "Türkiye genelinde büyük bir üye kampanyası yürütüyoruz.  Halihazırda ülke genelindeki üye kayıt sayımız 11 milyonu geçti, böyle bir parti  yok, sadece AK Parti. Van'daki üye sayımızın da diğer şehirlerimize örnek olacak  bir sayıya çıkmasını bekliyorum. Bu konuda il ve ilçe teşkilatlarımıza  güveniyorum." şeklinde konuştu.
 
Erdoğan, kongrede görev üstleneceklere başarılar diledi, Kovid-19  salgını bittiğinde meydan mitinglerinin yeniden başlayacağını ifade etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem  bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e  gidecek. 
 
Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Cumhurbaşkanı  Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası  bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.
 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz.'' açıklamasında bulundu.
 
 
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan İl Kongresi
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