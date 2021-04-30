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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması...

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 13:55 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 14:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan yerli aşı ileilgili olarak, "Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum. Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aşı  tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir  defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine  yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali  Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
Aşılama sürecinin seyrine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Aşı  tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir  defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine  yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek." diyerek yanıt  verdi.
 
 
Erdoğan, görüşmelerin yapıldığını, gerekirse Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ile de görüşme yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yani ben Sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de bu işle ilgili çok  ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah Rusya'dan gelecek. Bu arada Biontech  Almanya'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek. Bazı ihtimaller  diyorum çünkü görüşmeyi henüz yapmadım ama (Çin Devlet Başkanı) Şi Cinping ile de  bizim önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak.  Oradan da tekrar ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle zaten bu sayıyı yakalamış  olacağız. Yani ben inşallah fevkalade bir durum olacağına inanmıyorum."
 
Yerli aşının ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin soruya da  Erdoğan, yerli aşı konusunda şu anda üniversitelerin, bazı ilaç firmalarının  yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını belirterek, "Yani bana öyle geliyor  ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum, eylül-ekim gibi onların  üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, aynı şekilde  Ankara'daki üniversitelerimiz onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle  eylül-ekim gibi oralardan da inşallah aşılarımız üretime geçmiş olacak."  değerlendirmesinde bulundu.
 
 
"Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla anlaşmaya varmak mümkün  değil"
Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum, onlar hiçbir zaman  dürüst davranmadılar. Doğru konuşmadılar. Şimdi 2-3 ay sonrasına atıldı. Ben yine  bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar  Bürgenstock Zirvesi'nde yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler,  aldattılar ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey  yüzde 65 evet derken, güney tam aksine bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı,  dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Geçenlerde biliyorsunuz bazı  görüşmeler dışişleri bakanlarımızın arasında yapıldı. Yine geldiler farklı farklı  şeyler söylüyorlar. Dürüst davrandıkları zaman bizden dürüstlüğü görecekler ama  dürüst davranmadıkları sürece de bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil."
 
Erdoğan, tam kapanma döneminde İstanbul'da kalıp kalmayacağına ilişkin  soru üzerine de, "Şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En  kötü ihtimalle Türkiye'deyim." dedi.
 

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