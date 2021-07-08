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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş altın açıklaması: Tamamını ülkemize getirdik

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 14:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, " Gece yarısı operasyonları ile kuru hareketlendirerek, ülkemizi ekonomik krizlerin altında ezmek için atağa kalktılar. Biz tabi yurt dışındaki altınlarımızın tamamını ülkemize getirerek, döviz rezervimizi güçlendirerek önlemimizi almıştık. Önlemlerimiz ve güçlü ekonomi politikalarımız ile bu süreçleri de hamdolsun atlattık. " dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç  da odur. Çukur eylemlerindeki niyet neyse kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden  kurulan oyun da aynıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gayeyle  ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır." dedi. 
 
Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl  Başkanları Toplantısı"na katıldı.
 
Buradaki konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 9 Temmuz  2018'de yemin ederek yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaşkanlığı görevine  başladığını anımsatan Erdoğan, 3'üncü yılı geride bıraktığını, önümüzdeki ay  sonunda da doğrudan milletin oyuyla cumhurbaşkanı seçilişinin 7'nci yılını  tamamlayacağını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağustos ayının da AK Parti'nin kuruluşunun  20'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Buradan bir kez daha 24 Haziran 2018  seçimlerinde yurt içinde ve yurt dışında sandıkta şahsıma teveccüh gösteren 26  milyon 325 bin vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini  kullandı.
 
 
"Milletimiz, bize de yeri geldiğinde canı pahasına sahip çıkmıştır"
Aynı seçimlerde sandığa giderek oyunu kullanan 59 milyon 355 bin  vatandaşın her birine de demokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne olan  bağlılıkları sebebiyle teşekkür eden Erdoğan, "Türkiye'nin, vesayetin ve  darbecilerin üstünü örtmek için gösterdiği tüm çabalarına rağmen gücü ve  büyüklüğü işte buradadır. Şartlar ne olursa olsun demokrasiyi işletme, ülkesine,  özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma iradesini ortaya koyan milletimiz,  seçimleri bir murakabe ve muhasebe vesilesi olarak değerlendirmektedir. Rahmetli  Menderes'ten beri kendi değerlerine saygılı, hayallerini gerçekleştirmek için  çalışan herkesin yanında yer alan milletimiz, bize de yeri geldiğinde canı  pahasına sahip çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Erdoğan, AK Parti'yi kurarken "Bu parti milletin partisidir", iktidara  geldiklerinde de "Milletimiz ne istiyorsa, ne bekliyorsa onu yapacağız"  dediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Girdiğimiz her seçimde sadece ve sadece milletimize güvendik,  milletimizden destek bekledik. Sırtını karanlık mahfillere dayayarak efelenenler,  sandıkta dersini alırken, milletimiz bizi hep iktidarda tutarak, itimadını  gösterdi. Özellikle son 8 yıldır ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da  yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden, milletimizden aldığımız güç ve destek  sayesinde dimdik çıkmayı başardık. Hatırlarsanız, fitili ilk Gezi olaylarıyla  ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının gece gündüz canlı yayın yaptığı,  ayaküstü bin yalanın aynı anda söylendiği olayları hatırlıyorsunuz değil mi? Güya  'ağaç' diyerek, güya 'çevre' diyerek yola çıktılar, sonra işi ülkemizin tüm  kalkınma projelerinin durdurulması, istiklalini ve istikbalini temsil eden milli  politikalarından vazgeçilmesi talebine kadar götürdüler."
 
"Teröristleri açtıkları kuyulara gömdük"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki oyunu gördüklerini ve kararlı bir  duruş sergileyerek tuzağı bozduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ardından FETÖ'nün emniyet ve yargı içindeki militanları üzerinden  17/25 Aralık kumpasını devreye soktular. Montajların, iftiraların, yalanların  havada uçuştuğu bu kumpası da milletimizle birlikte hamdolsun boşa çıkardık.  CHP'nin borazanlığını yaptığı bu süreci, mahalli seçimleri ve cumhurbaşkanlığı  seçimlerini gölgelemek için kullanmaya çalıştılar. Bunun için çevirmedikleri  fırıldak kalmadı ama milletimizin dirayeti ve kararlılığı sayesinde her iki  seçimde de hüsrana uğradılar. Sonra PKK sahne aldı. Bazı il ve ilçelerimizde  çukurlar kazarak, masum insanları canlı kalkan olarak kullanarak, kendilerince  bir senaryoyu uygulamaya koydular. Yine milletimizle omuz omuza vererek, kahraman  polislerimizin, jandarmalarımızın ve askerlerimizin fedakarca mücadelesiyle  teröristleri açtıkları kuyulara gömdük."
 
 
"15 Temmuz darbe girişimi, tarihimizin en büyük ihanet  kalkışmalarından biridir"
"Sınırlarımız içinde başaramadıkları tezgahı bu defa sınırlarımızın  ötesinden kurmaya kalktılar" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ardı ardına gerçekleştirdiğimiz harekatlarımızla DEAŞ'ından  PKK/PYD'sine kadar tüm teröristlerin tepesine bulundukları yerlerde bindik ve  sınırlarımızı güvenli hale getirdik. Önümüzdeki hafta 5'inci yıl dönümüne  ulaşacağımız 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ eliyle gerçekleştirilen ama arkasında  çok daha geniş bir şebekenin bulunduğu, tarihimizin en büyük ihanet  kalkışmalarından biridir. Milletimizle beraber darbecilere göğsümüzü siper ederek  bu alçak kalkışmayı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte akamete uğrattık. Bu  vesileyle çukur eylemlerinde, sınır ötesi harekatlarımızda, sınır içindeki  operasyonlarda, 15 Temmuz'da şehit olan güvenlik güçlerimize, askerlerimize,  vatandaşlarımıza, dostlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."
 
"Şehitler tepesi boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir  bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor" dizelerini aktaran Erdoğan, "Milletimiz,  son 8 yıldır yaşadığımız her hadisede 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak  bayrağımızı dalgalandıran işte o beklenen rüzgarı estirmiştir. Hep söylediğim  gibi; Rabb'ime beni böyle bir milletin mensubu olarak dünyaya getirdiği, böyle  bir dönemde ülkemin başında olma şerefi bahşettiği için ne kadar hamdetsem  azdır." dedi.
 
"Saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık"
Türkiye'ye diz çöktürme, milleti pes ettirme ve karanlık senaryoları  hayata geçirme gayretlerinin bu kutlu mücadelelere rağmen sona ermediğine dikkati  çeken Erdoğan, şunları paylaştı:
"Terör örgütlerini kullanarak kan dökmek suretiyle Türkiye'yi rayından  çıkartmayı başaramayanlar, bu defa daha sinsi yol ve yöntemlere yöneldiler. Yeni  hedef ekonomimizdi. Gece yarısı operasyonlarıyla döviz kurunu harekete geçirerek  kur üzerinden faizleri ve enflasyonu yükselterek, ülkemizi ekonomik krizlerin  altında ezmek için defalarca atağa kalktılar. Biz, yurt dışındaki altınlarımızın  tamamını ülkemize getirmek ve döviz rezervlerimizi güçlendirmek suretiyle bu  saldırılara karşı hazırlığımızı önceden yapmıştık. Aldığımız ilave tedbirler,  kurduğumuz dengeleyici mekanizmalar ve uyguladığımız güçlü ekonomi politikası  sayesinde hamdolsun bu süreci de en az hasarla atlattık.
 
Elbette sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz ama hedeflenen sonuçlarla bu  sıkıntılar arasında dağlar kadar fark vardır. Buradan bir kez daha ifade ediyorum  Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılarda ki amaç da odur.  Çukur eylemlerindeki niyet neyse kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden kurulan  oyun da aynıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gayeyle  ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır. Biz de diğer saldırılara ve  tuzaklara hangi karşılığı vermişsek ekonomide de aynı mukabeleyi ortaya koyduk.  Salgın dönemi, bize bu tuzakları kuranların, aslında ne kadar kırılgan ekonomik,  siyasi, sosyal bir yapıya sahip olduklarını açıkça göstermiştir."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahi  bocalarken, Türkiye'nin uygulanan doğru, kararlı, hızlı, etkin sağlık, gıda ve  kamu güvenliği yönetimiyle herkesten ayrıştığını söyledi.
 
Devletin tüm imkanlarını milletin emrine vererek en az mağduriyet ve  en çok kazançla bu sürecin geride kalmasını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan,  ekonomide de yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme odaklı destek ve teşvik  politikalarıyla herkesten daha ileri bir seviyeye ulaşıldığını kaydetti.
 
Kabine toplantısının ardından yapılan kapsamlı ekonomi  değerlendirmesinde bu hususa ilişkin tüm verileri milletle paylaştıklarını  belirten Erdoğan, "İktidarımızı 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı üzerine  bina etmiş bir parti olarak elbette önce vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini,  refahını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bunun için önümüzdeki dönemde salgının  küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak,  milletimiz için ilave destek adımları da atabiliriz." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Fevkalade dönemlerin fevkalade tedbirler gerektirdiği hakikatini  akıllarından çıkarmadıklarının altını çizen Erdoğan, bu anlayışla ülkeyi  hedeflerinden koparmayacak ve halkın geleceğine umutla bakmasını sağlayacak yeni  politikalar geliştirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.
 
Erdoğan, "Milletimiz özellikle de gençlerimize sesleniyorum müsterih  olun, bu ülkedeki hiçbir birey, hiçbir insanımız sahipsiz değildir." ifadesini  kullandı.
 
"Niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2023 hedefleri,  2053 vizyonu ve 19 yıllık emeğin ürünü güçlü altyapısı, bölgesel ve küresel  liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü yürüyüşünü gerçekleştirdiğini  belirtti.
 
Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle bu yürüyüşü mutlaka zaferle  neticelendireceklerine inandığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Dünyanın siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri olarak en güçlü  ülkeleri arasına girmek için önümüzdeki 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz  gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Nitekim  karşımızdakiler de bu durumun farkındalar ve tüm güçleriyle 2023 için  hazırlanıyorlar. Bunca zamandır Türkiye'ye diz çöktürememenin öfkesi içinde  olanlar, önümüzdeki seçimlerle ilgili niyetlerini gizleme gereği dahi  duymuyorlar. Terör örgütlerinden asırlık acılara, ekonomik tetikçilikten gizli  ambargolara kadar her konuyu kullananlar, seçimler için muhalefete de açık çek  vermiş gözüküyorlar. Muhalefetin giderek pervasızlaşan, çirkinleşen, özellikle  arsızlaşan, buram buram kin ve nefret kokan üslubu, aslında 2023 ile ilgili  telaşlarını da ele veriyor. Milletimizin geçmişini çok iyi bildiği için ülke  yönetiminden ısrarla uzak tuttuğu bu faşist zihniyet, bu karanlık projenin  sözcülüğüne soyunmuştur."
 
"Freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar"
Bu kesimin aktörlerinin, PKK'dan FETÖ'ye tüm terör örgütlerinin,  Avrupa'dan Amerika'ya kadar her yerdeki yeminli Türkiye düşmanlarının desteğine  layık olmak için canhıraş bir uğraş içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, şu  görüşleri paylaştı:
"Kurdukları yalan ve iftira dünyasını tek hakikat gibi herkese  dayatmaya çalışıyorlar. Yalanı ne kadar büyük söylerlerse inandırmasının da o  kadar kolay olacağı telkinine öylesine iman etmiş durumdalar ki freni patlamış  kamyon gibi yokuş aşağı gidiyorlar. Varsın gitsinler, eninde sonunda hak ve  hakikat duvarına çarparak, kendilerine gelecekler.
 
Bizim güç ve destek kaynağımız da eser ve hizmet siyasetimizin  muhatabı da milletimizdir. AK Parti teşkilatları olarak milletimizle gönül  bağımızı güçlü tuttuğumuz müddetçe bunların yalan, iftira, inkar, çarpıtma  siyaseti ülkemizde kök salamaz, karşılık bulamaz."
 
"Başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur"
Erdoğan, "Türkiye'nin kaderiyle AK Parti'nin kaderinin bütünleştiği"  ifadesinin sıradan bir siyasi argüman değil, hakiki bir tespit olduğunu söyledi.
 
Çok partili siyasi hayata geçişle birlikte geriye doğru bir asırlık  kayıplarını telafi etme fırsatı yakalayan Türkiye'nin, bu tarihi hamlesinin ardı  ardına gelen darbelerle durdurulduğunu, yeniden demokratik ve ekonomik geri  kalmışlığa mahkum edildiğini belirten Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın,  ülkeye çağ atlattırmak için başlattığı büyük atılımın önünün de ardından gelen  koalisyonlu yıllar, terör ve darbe tehditleriyle bir kez daha kesildiğini, AK  Parti'nin bu tarihi görevi tamamlamanın sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2023 seçimleri de bu büyük medeniyet ve tarih mücadelesinin  çağımızdaki zirvesinden önceki son durağıdır. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2  yıllık bir vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en  etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Büyük kongresini yapmış, il,  ilçe, belde teşkilatlarını genel merkez yönetimine oturtmuş bir parti olarak  artık önümüzde beklemeyi gerektirecek hiçbir ajanda kalmadı.
 
Milletimize ve özellikle de gelecek nesillere yoğun bir vebalin  altındayız. Burada hassasiyetimiz çok önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve  sonunda başarmak dışında bir alternatifimiz yoktur. AK Parti teşkilatları yanında  Meclis'te Cumhur İttifakı, hükümette Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak bu imtihandan  da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum."
 
"Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda  olacağız"
Bugün il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları  başkanlarının bir arada olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bir şey hatırlatacağım, burada kabine üyelerimiz var, yardımcıları  var, milletvekillerimiz var. Meclis ara veriyor. Meclis'in ara vermesiyle  birlikte hepimiz arazide olacağız, meydanlarda olacağız. Şunu özellikle  hatırlatacağım, arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze  kesinlikle raporlayacağız. Grup başkanvekilliğine, vekillerine raporlayacağız.  Hangi arkadaşlarımız ne kadar çalışma yaptı, nasıl çalışma yaptı, hangi ilimizin  durumu nedir, ne değildir bunları sizlerden alacağız. Yoksa bir turistik seyahat  olarak illerimize gideceksek nafile. 2023'e eğer kararlı bir şekilde  hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki durak var, çok önemli. Bu 2021'dir,  2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır. Bu çalışmayla birlikte biz, istikametini  kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.
 
Bir de neler söylediğini görüyorsunuz. Neymiş, gelince uçakları  satacakmış. Yahu senden öncekiler de bunları söyledi. Bir defa devlet yönetmenin  ne anlama geldiğinden senin haberin yok. Yani uçakları sattığın zaman devleti  yönetmiş mi oluyorsun? Dünyayı dolaşacaksın, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Yarış  edeceksin, neyle? Tarifeli uçaklarla mı? Trene binersin, otobüslerle beraber  seyahat edersin ve ondan sonra da 'Ben muasır medeniyetler seviyesinin üstüne  çıkacağım' dersin. Atatürkçüsün ya. Anlamaz, ama iyi bir vergi memuru olduğunu  söylüyor. Oradan topladığı paralarla tarifeli uçağa binecekmiş. Hayırlısı olsun.  Sen bu kafayla daha çok gidersin."
 
Millet İttifakı'nın diğer üyelerinin de farklı olmadığını söyleyen  Erdoğan, "Aynı. Bunlardan bir şey olmaz. Biz, şimdi bir şey getiren var filan  demiyoruz ama eşeği sağlam kazığa bağla ki ondan sonra Allah'a emanet edelim.  Onun için de tedbirleri almamız lazım. Şimdi Meclis ara veriyor. Dolayısıyla kapı  kapı dolaşmak mecburiyetindeyiz. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep  birlikte. Kabine üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, bakan yardımcılarımız  hep birlikte çalışacağız. Durmak yok, yola devam." dedi.
 
Toplantıda, Diyarbakır'ın Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ile  Giresun'un Dereli ilçesi Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AK Parti'ye  katıldı.
 

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