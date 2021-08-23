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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Afganistan açıklaması

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:25 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 14:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz." dedi.


Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi. 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan açıklama
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