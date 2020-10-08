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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Asrın en büyük krizi

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 14:53 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 15:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu açılış oturumuna canlı bağlantıyla katılıyor. Erdoğan, "İnsanlık olarak gerçekten zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar bir milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgın son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden birisidir." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batılı  gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halklarının  salgın karşısında maalesef kaderlerine terk edildiğini belirterek, "Kovid-19  hastalığı küresel sistemdeki çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından  kaynaklanan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Bugüne kadar 1,5 milyon  civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa yakalanmasından büyük üzüntü  duyuyoruz." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış  oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.
 
Konuşmasında, bu toplantıyı düzenleyen Ticaret Bakanlığını kutlayan  Erdoğan, iş forumunun ülkeler, Türkiye-Afrika ekonomik iş birliği için hayırlara  vesile olmasını diledi.
 
Erdoğan, Afrika Birliği Sekreteryası ile Dış Ekonomik İlişkiler  Kuruluna (DEİK) programın icrasına verdikleri destek için ayrıca teşekkür etti.
 
İnsanlığın zorlu ve sancılı bir dönemden geçtiğini, uzun bir süredir  açlık, kıtlık ve istikrarsızlıklarla boğuşan dünyanın şimdi de koronavirüs  salgını ile mücadele ettiğini hatırlatan Erdoğan, şimdiye kadar bir milyondan  fazla insanın hayatına mal olan bu salgının, son bir asrın en büyük sağlık  krizlerinden biri olduğunu dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 krizinin küresel ekonomide açtığı yaralar  henüz kapanmamışken, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı yeni belirsizliklerin içine  süreklediğini ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Gelişmiş ülkelerin dahi hazırlıksız yakalandığı salgının özellikle  Afrika kıtasındaki dostlarımızın yükünü ağırlaştırdığını görüyoruz. Gerek sağlık  altyapısındaki eksiklikler, gerekse küresel ticaret ve insan hareketliliğinin  azalması nedeniyle kıta çok ciddi kayıplar yaşıyor. Batılı gelişmiş ülkelerin  maske savaşlarına giriştiği bir dönemde Afrika halkları salgın karşısında  maalesef kaderlerine terk edildi. Kovid-19 hastalığı küresel sistemdeki  çarpıklıkları gösterirken sistemin yapısından kaynaklanan eşitsizlikleri daha da  derinleştirdi. Bugüne kadar 1,5 milyon civarında Afrikalı dostumuzun bu hastalığa  yakalanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve  milletim adına salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için  taziyelerimi sunuyorum."
 
Dünya Sağlık Örgütünün güncel raporlarının kıta genelinde vaka ve  vefat sayılarında düşüşe işaret ettiğini aktaran Erdoğan, "Bu eğilimin istikrarlı  bir şekilde 7 haftadır devam etmesi hepimiz için en büyük teselli kaynağıdır. Bu  tarz sıkıntılı dönemler, dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir. Bizim  kültürümüzde dost ve gerçek dostluk şöyle tarif edilir; 'İyi dost iyi günde  çağrıldığında, kötü günde ise çağrılmadığında gelendir' denilir. Biz de  koronavirüs salgınının en sancılı döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını  karşılarken dost ve kardeşlerimizin de yardımına koştuk. " dedi.
 
Türkiye'nin de üyesi olduğu G20'nin uluslararası kalkınma yardımı alan  ve en az gelişmiş ülkelere yönelik borç erteleme girişimini desteklediklerini  belirten Erdoğan, "Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan dünya genelinde 154 farklı  ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik. Tıbbi  teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 46 Afrika ülkesi  de yer alıyor. Türk malı solunum cihazlarının, maske ve tulumların Afrika'nın  virüsle yaptığı mücadeleye katkılarını görmekten gururluyuz. Türkiye, sağlam  sağlık altyapısı, kaliteli sağlık hizmetleri, kuşatıcı sosyal güvenlik sistemi ve  etkin tedavi protokolleriyle salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri  olmuştur." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 7 ayda hizmete aldıkları toplamda 15 bin  300 yataklı 14 hastane ve 10 ek hizmet binasıyla sağlık sistemini daha da  güçlendirdiklerini, sağlık turizmi konusunda fiyat ve kalite açısından Türk  sağlık sektörünün yıldızının giderek parladığını söyledi.
 
Afrika ülkelerinden her yıl binlerce kişinin hastalıklarının şifasını  Türkiye'de, Türk hastanelerinde aradığını ifade eden Erdoğan, "Yatırımlar, teknik  destekler, ilaç ve tıbbi malzeme ticareti, sağlık turizmi gibi birçok boyutu olan  bu alanda iş birliğimizi  daha da ilerletebiliriz. Bu amaçla kurulacak Türkiye  Afrika Sağlık Ortakları Platformu sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine  imkan sağlayabilir. Bu yönde atılacak her türlü adımı desteklemeye hazırız." diye  konuştu.
 

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