Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularla, hasretle selamlıyorum. Bu anlamlı program vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Esnafın malını mülkünü yağmalayanlar koro halinde fidan dikimi programımızı eleştirmeye kalktı. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK 'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

Bu güruh destek vermek yerine Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar.

Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanlar bu yıl boy verdi filiz verdi. Hatta fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor.