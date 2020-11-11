Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" fidan dikimi programında konuşma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Sizleri en kalbi duygularla, hasretle selamlıyorum. Bu anlamlı program vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Esnafın malını mülkünü yağmalayanlar koro halinde fidan dikimi programımızı eleştirmeye kalktı. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar PKK'nın çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.
Bu güruh destek vermek yerine Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek işimize çamur atmaya kalktılar. Cehaletleri yüzüne vurulunca da suç bastırmaya çalıştılar.
Her iddialarında olduğu gibi yine çuvalladılar. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanlar bu yıl boy verdi filiz verdi. Hatta fidan dikme seferberliğimiz dalga dalga diğer ülkelere yayılıyor.
Bu yıl ki programımıza Bosna'dan Azerbaycan'a Libya'dan Tataristan'a 30'a yakın ülke destek veriyor.
Az sonra canlı bağlantıyla 4 kardeş ülkede fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Fidanların dikiminde emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Biz ağaçla çiçekle toprakla dost bir milletiz. Ağaca bitkiye değer veren güzel bir geleneğe sahiibiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen bir medeniyetin mensubuyuz. Hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz. Aşık Veysel de bu hakikatı bakın bize nasıl anlatıyor. Dost dost diye nicesine sarıldım benim sadık yarim kara topraktır....