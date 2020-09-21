Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları tek tek açıkladı! 65 yaş ve üstü vatandaşlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Korona salgını tüm dünyada tesirini artırarak hissettiriyor. Avrupa bölgesinde salgın yeniden tırmanışa geçmiştir. Türkiye salgınla mücadelesini tüm imkanlarıyla kararlılıkla sürdürüyor.

'TEDBİR BİZDEN TAKDİR ALLAH'TAN'

Son dönemde gerçekleşen artış hepimizi üzüyor. Milletimizi bir kez daha temizliğe dikkat etme, maske kullanımına davet ediyorum. Virüs taşıdığını bildiği halde, evde karantina kalmak yerine sokağa çıkan işe giden herkes hem yasal olarak suç işlemekte hem de büyük bir vebal altına girmektedir. Bu tedbirlerin amacı tüm insanlarımızın sağlığını korumaktır. Tedbir bizden takdir Allah'tandır. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül olmaz. Elbette bu salgın devam edecek değildir. Tarihteki salgınların 2 yıl sürdüğünü biliyoruz. Türkiye salgının en başından itibaren hem tedbirler hem de hastalara verilen hizmetler bakımımdan küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer almıştır.

'YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR'

Ülkemizin her köşesine ulaşan yatırımlarımızın önemini salgın döneminde çok iyi anladık. Önlemlerimiz sayesinde krizi çok rahat yönettik. Yerli aşımızı üretmek için hızla çalışmaya devam ediyoruz. Halen süren 8 aşı çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Maske ve mekan denetimlerinde uygulanan cezaların bazı kamu kurumlarında yapacak işlemler öncesi ödenmiş olması mecbur hale getirilecektir. Kafe ve restoranların denetimi sıklaştırılacaktır. İl bazında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ulaşım saatlerinde sınırlama yapılabilecektir. Yerli aşıda da insan üzerinde çalışmaları önümüzdeki aylarda yapılacaktır.