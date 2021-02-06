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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama: Rekor üstüne rekor kırıyoruz

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 14:33 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 15:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da köprü açılışı törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, "Bu sıkıntılı süreçte bile tarım üretimimiz sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi  dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük  projelere, daha büyük yatırımlara yöneldiklerini belirterek, "Bugün Türkiye,  küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına  gerçekleştiren bir ülkedir." dedi. 
 
Erdoğan, Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde  inşa edilen yeni Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.
 
En ileri teknolojiyle inşa edilen 517 metrelik yepyeni bir köprünün  şehre kazandırıldığını ifade eden Erdoğan, köprü sayesinden artık Malatya,  Hekimhan ve Sivas arasındaki bölünmüş yolda kesintisiz, konforlu, güvenli ve  yüksek standartlı ulaşım sağlanabileceğini kaydetti.
 
Anadolu ve Orta Doğu'nun önemli güzergahlarından olan bu yolun ve  köprünün, bölgedeki ticaretin ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını dile  getiren Erdoğan, bu eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.
 
 
Erdoğan, "Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini  uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir.  Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete  uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir."  ifadelerini kullandı.
 
Rahmetli Adnan Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin  cevabının darbeyle verildiğini belirten Erdoğan, küresel düzeyde büyük bir  dönüşümün yaşandığı 1980'lerde rahmetli Turgut Özal'ın da  yeni bir kalkınma  atılımı başlattığını anlattı.
 
Erdoğan, bu atılımın da ülke siyasi ve sosyal kaos iklimine sokularak  yarım bırakıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Hükümete geldiğimizde önceliklerimizin başına ülkemizi eğitimden  sağlığa, ulaşımdan enerjiye, toplu konuttan spora kadar her alanda kalkındıracak  projeleri yerleştirdik. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye  çevirdik. Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin  çehresini değiştirdik. Bu güçlü altyapı üzerinde hedeflerimizi sürekli büyüttük.  Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük  projelere, daha büyük yatırımlara yöneldik. Bugün Türkiye, küresel düzeyde  yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir  ülkedir. Salgın krizi gelişmiş ülkeleri bile sarsarken Türkiye'nin bu süreçten en  az kayıpla çıkması hatta hedef büyütmenin gerisinde işte böyle bir arka plan  vardır. Öyle ki G-20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatabileceği  anlaşılan iki ülkeden biri Türkiye'dir. Bu sıkıntılı süreçte dahi sanayi  üretimimiz, tarım üretimimiz, ihracatımız rekor üstüne rekor kırmayı sürdürüyor.  Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor,  kapasitelerimizi artırıyor, yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz."
 
"Tüm alanlardaki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki  yatırımların da hız kesmeden devam ettirildiğini, hemen her hafta tamamlanan  yatırımların hizmete alınması törenlerine katıldığını söyledi.
 
İnşası süren özellikle bu tür yatırımları yakından izlediklerini,  aksaklıkların, eksikliklerin hızla telafisini sağladıklarını belirten Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Peki biz bunları yaparken birileri ne diyor? En yetkili isimleri  marifetiyle milletin karşısına çıkıp, iktidara gelirsek tüm projeleri  durduracağız diyorlar. Hatırlarsanız, Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı  taleplerle çıkılmış tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Daha sonra  17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimindeki hedeflerden biri de yine büyük  projelerimiz ve onları yürüten iş insanlarımızdı. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar  içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın  altından benzer gayelerin çıktığını da gördük. Türkiye'nin kalkınmasını,  büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini  istemeyen kim varsa hep bu projelerimize saldırdı. Hem ülkenin yönetimine talip  olduğunu iddia etmenin hem de bu olursa büyük projeleri durduracağını söylemenin  nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Ancak zahirdeki  beyanlara baktığımızda gördüğümüz şudur; bu zihniyet elini fırsat geçse şu  açılışını yaptığımız köprüyü şayet inşası bitmese durduracaktı."
 
Türkiye'nin kalkınmasını ve güçlenmesini istemeyenlerin birçok  yatırımda olduğu gibi gözünü buraya da dikmiş olabileceğini belirten Erdoğan,  Yusufeli Barajı'nın gövde betonun da bitmek üzere olduğunu ifade ederek,  "Orasıyla ilgili bir niyetleri varsa haberleri olsun." dedi.
 
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Her alanda inşası süren yüzlerce, binlerce proje olduğuna göre işleri  epeyce zor demektir. Tabii biz işi şakaya vuruyoruz ama maalesef karşımızda işte  böylesine hastalıklı bir zihniyet var. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki geri  kalmışlığının en önemli sebebi ülkenin uzunca bir dönem işte bu zihniyetin eline  kalmış olmasıdır. Hamdolsun artık o günleri geride bıraktık. Şimdi gözünü uzaya  diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken  bir Türkiye var. Salgın döneminde sağlıkta tüm ülkeler hastane kapılarını  vatandaşlarına kapatırken biz gayet rahat bir şekilde herkese kesintisiz hizmet  sunabildiysek kurduğumuz güçlü altyapı ve sistem sayesindedir. Yine salgın  döneminde okullar kapalıyken bile eğitim öğretim devam edebilmişse kurduğumuz  güçlü teknolojik altyapı sayesindedir. Ticaretimiz salgın tedbirlerine rağmen  sınırlı bazı alanlar dışında işleyişini sürdürdü ve hatta yeni açılımlara  yöneldiyse kurduğumuz güçlü altyapı sayesindedir. Bu örnekleri savunma  sanayimizinden ihracatımıza kadar her alana teşmil etmek mümkündür. Milletimiz  kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar  fırsat vermemiştir. İnşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir. Halkımızdan  alamadıkları desteği provokatörler vasıtasıyla ülkemizin huzuru kaçırarak elde  etmek peşinde olanlar hep olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Allah'ın  izniyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünde durabilecek bir güç  tanımıyoruz."
 
"Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Tohma Şehit Gaffari  Güneş Köprüsü'nün ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyor, emeği  geçenleri tebrik ediyorum."  diyen Erdoğan, açılış konuşmasının ardından  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Malatya Milletvekilleri  Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya  Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı  Selahattin Gürkan, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan  Koca, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir  Uraloğlu, Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve yüklenici firma  temsilcilerine teşekkür etti.
 
Açılışta kullanılan makas ve kurdele parçalarının günün hatırası  olarak katılımcılarda kalmasını isteyen Erdoğan, tören sonunda, "Gerçekten köprü  gayet güzel bir görüntüye sahip. Yanından trenlerimiz geçiyor, altından Keban  Barajı ve hakikaten muhteşem bir köprüye Malatyamız sahip oldu. Biz Malatya'yı  seviyoruz, Malatya da bizi seviyor. Sağ olun var olun." dedi.

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